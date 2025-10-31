駕BMW西裝男變外賣員！停車場職員關心揭心酸理由　行為感動網民

人生總會經歷高底起跌，懂得調整心態好重要。1名在停車場工作並兼職送外賣的台男在網上有感而發，指送外賣時見到平時駕BMW（寶馬）房車出入的西裝男，竟然加入外賣行列，他關心一問，原來西裝男早前被裁員失業，怕妻子擔心而每天穿西裝出門，但實際已轉行做外賣。台男「突然很心疼他」，分享完跑單技巧後還拍拍他的肩，鼓勵對方「外送可以撐一陣子，但別放棄找工作」，對方堅定點了點頭。



台男被對方的勇氣感動，「看著他努力的背影，我忽然覺得，比穿著西裝還帥呢...」，他希望用這西裝男的故事勉勵其他正經歷低潮的人。帖文引來不少網民留言，「靠自己辛勤賺錢，職業沒有貴賤」、「外送又不丟臉，認真跑的話比一堆穿西裝襯衫的薪水還高」、「肯面對現實，放下，永遠都是成功的開始！」。



樓主不見西裝男到停車場泊車，卻突然驚見他變成外賣員。（《金秘書為何那樣》劇照）

有台男在Threads上發文鼓勵正經歷低潮的網民，他指在工作的停車場，多年來見到每天駕駛BMW（寶馬）房車、西裝筆挺的精英男子泊車，但近一個月突然不見他的蹤影。由於樓主兼職送外賣，近日連假跑單時，見身旁有輛外賣電單車，車手竟然是西裝男，讓他感到十分驚訝。

樓主細問下原來西裝男突然被裁員，找工作的履歷都石沉大海，不想無所事事，於是做送外賣賺錢，但是西裝男「不敢跟老婆說實話，每天還是穿西裝出門」。樓主突然很感慨「那一刻我突然很心疼他，分享完跑單技巧後，我拍拍他的肩：『外送可以撐一陣子，但別放棄找工作』」，西裝男點頭示意明白後便離開繼續工作。

網民表示支持西裝男，「靠自己辛勤賺錢，職業沒有貴賤」。（《正港分局》劇照）

此時樓主被西裝男的努力感動，「看著他努力的背影，我忽然覺得，比穿著西裝還帥呢...」，「困難是暫時的，願意為生活努力的你，已經很了不起了！！一起加油！」。

網民：肯努力的人都值得尊敬

不少網民也表示支持西裝男，「靠自己辛勤賺錢，職業沒有貴賤」、「肯努力的人都值得尊敬，低潮誰都有，撐過去就是了，跑外送又如何 ?」、「他被裁員但沒有怨天尤人，而是先想辦法賺錢，甚至雖然尷尬卻主動開口搭話，真的是好有責任感的人」、「外送又不丟臉，認真跑的話比一堆穿西裝襯衫的薪水還高」、「肯面對現實，放下，永遠都是成功的開始！」。

雖然有人認為是樓主編故事，但他也有同樣經歷感同身受，「雖然我有九成的把握你這一篇大部分是唬爛的，但是這種日子我過過，20年前換工作不順時，還要帶一套衣服出去換」。

（Threads@money.chen0430）