男友偷拍性愛片拒刪！法醫女生夥前男友殺人扮意外　心寒案情曝光

印度有男子被以為是死於意外，後來調查揭發背後竟隱藏1宗「完美謀殺」案！事緣32歲男子被發現死於失火的寓所內，警方初時以為是石酒氣缸爆炸釀成奪命事故，後來死者家人認為死因有可疑，警方查出原來這是死者女友與前男友及友人共同策劃的殺人事件，起因是死者不肯刪去偷拍女友的私密影片，3名涉案男女已被捕。



米納家中發生石油氣缸爆炸，他被發現在屋內成為焦屍。（網上圖片）

綜合外媒報道，事發於今年10月6日，32歲死者米納（Ram Kesh Meena）住在德里一幢公寓的4樓單位，當天其住所發生火警，火災救熄後發現他在屋內燒成焦屍。調查人員初步判斷是石油氣缸爆炸引致火災，因此認為事件純屬意外。

不過，米納的家屬質疑事件有可疑，警方遂翻查住所大樓的閉路電視，發現事發當晚有3名蒙面人士進入米納住所，逗留約39分鐘，警方其後逮捕米納的女友阿姆麗塔（Amrita Chauhan）及其前男友和另1名友人。

阿姆麗塔是法醫學學生，涉嫌與前男友及另1友人殺害米納而被捕。（網上圖片）

事後阿姆麗塔指米納未經她同意偷拍其私密影片，她要求刪除被拒，遂向前男友訴苦，前男友勃然大怒，決定替阿姆麗塔報仇。由於阿姆麗塔是法醫學學生，加上她是犯罪劇影迷，他們3人決定將謀殺扮成意外死亡，先在屋內勒死米納，向他身上倒油、酥油及酒，然後點火燒他，之後再從廚房取出石酒氣缸放在他身旁，終引發爆炸。

謀殺扮成意外 女友及前男友等被捕

涉案3名男女在案發現場撿走米納的電腦硬碟及2部手提電腦等物品後逃去。警方已將3人逮捕，並在米納的硬碟內發現大量被偷拍的女性私密影像。