載客去機場！Uber司機問1事遭斥：憎人富貴厭人貧　網民批玻璃心

帖文震驚網民，紛紛批評男子自卑心作祟，「小人之心度君子之腹」、「搭乜航空公司也好，根本無人會睇唔起」、「其實係佢自己睇低佢自己」，又笑稱樓主應這樣反擊，「喺CX頭等度放低佢，夠晒尊重啦，等佢慢慢行」、「最差係一頭一尾，行都5至10分鐘」、「掉去港珠澳落」。



Uber司機載客往機場 問乘坐航空公司被罵：關你X事

有兼職Uber司機投稿至threads專頁「officedailyhk辦公室日報」，分享日前接載1對年約40多歲、相信是兩夫妻的客人前往機場，即將到達目的地時便詢問對方所乘坐的航空公司，豈料男乘客即時「扯火」怒罵「關你X事呀！」讓他瞬間傻眼。

女乘客見狀就讓該男子冷靜點，男乘客繼續動怒，斥責「冷咩靜呀？憎人富貴厭人貧」、「知你搭廉航咪睇你唔起囉！搭日航咪收多你幾蚊貼士囉！」樓主馬上澄清並沒有看不起對方，解釋「想停喺方便你個入口（接近辦理登機櫃檯）啫」。

男乘客疑憂被發現坐廉航 斥司機「憎人富貴厭人貧」

男乘客聞言怒氣仍然難消，「香港機場有幾大呀？我唔識行呀？方便？」又指乘坐什麼航空公司是他的私隱，女乘客當時立刻向樓主表示「香港快運（HK Express），唔該！」男子仍不依不撓，指責女子不應告訴樓主所選乘的航空公司，再斥其狗眼看人低。

司機無故被罵感無奈 強調：無人睇你唔起

樓主事後在帖文無奈表示，若然乘坐網約車或的士前往機場，大多司機都會順便詢問乘客所選的航空公司，以便客人推行李直入登機櫃檯，同時強調「無人睇你唔起，放鬆啲啦！」

網民力撐樓主做法絕對正常

事件引來網民錯愕，力撐樓主詢問絕對屬正常做法，「我都被司機問過幾次，覺得好體貼喎」、「司機都係想停喺最近你check in位，等你方便落去啫」、「車客去機場一定問咩航空公司，大佬我搭HX你喺A段放低我，我都唔高興」、「條友係咪唔知T1同T2離幾遠」、「呢個客好明顯好少搭飛機」，又揶揄「咁X大枝嘢，話自己坐私人飛機嘛」、「唔該佢以後搭巴士」。

男子被批自卑心作祟：小人之心度君子之腹

留言亦一面倒批評男子自卑心作祟，「小人之心度君子之腹」、「搭乜航空公司也好，根本無人會睇唔起」、「其實係佢自己睇低佢自己」、「自己揀廉航去飛，然後又睇唔起自己買廉航？」、「通常呢類人本身就係憎人富貴厭人貧嘅人」，又指廉航不一定便宜，「UO一啲都唔平，見過CX仲平，只係搶到同搶唔到嘅分別」、「有人俾$6000搭快運」、「HK Express話係廉航，但比其他廉航貴一截，點解要睇唔起」、「呢啲人問佢又X，唔問佢又會話做咩揸咁前先停車，車着佢當自己唔好彩」。

留言建議這樣反擊

另有人建議樓主應該這樣反擊，「喺CX頭等度放低佢，夠晒尊重啦，等佢慢慢行」、「最差係一頭一尾，行都5至10分鐘」、「車去國泰城放低佢」、「車佢去T2啦」、「掉去港珠澳落」、「車返佢去上車點唔收錢」、「我係你就直接車佢去青山醫院掛號」。

