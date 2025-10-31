尖沙咀糖宮收銀落格　電子支付每單多收$100　籲顧客聯絡對單退款

付款時切記要看清銀碼！糖宮甜品專門店於網上發文表示，尖沙咀分店有男店員「手腳唔乾淨」，顧客選擇八達通、支付寶或微信支付時，會多收100元，然後在下班前取走多出的金額。糖宮指出，已即時解僱該店員及報警處理，另呼籲顧客若在10月1至27日曾光顧尖沙咀分店，並懷疑付多了錢，可致電或WhatsApp 5133 3776對單，如確實後會馬上退回有關款項。



糖宮甜品專門店於網上發文表示，尖沙咀分店有男店員「手腳唔乾淨」，顧客選擇八達通、支付寶或微信支付時，會多收100元。（openrice圖片）

糖宮甜品專門店10月29日於Threads發文表示，「各位於10月1日至10月27日，嚟過尖沙咀糖宮嘅食客請注意，因為本店有位男同事手腳唔乾淨，向八達通、支付寶或微信支付收費時，會向金額上加多$100，然後收工前取回多出嘅金額」。

尖沙咀糖宮收銀落格 電子支付每單多收$100

糖宮指出，已即時解僱該店員及報警處理，並呼籲「如果呢段期間，你哋有嚟食過並懷疑畀多咗錢，可致電或WhatsApp 5133 3776（King）對單，如確實後，會馬上退回有關款項」。

糖宮呼籲，顧客若在10月1至27日曾光顧尖沙咀分店，並懷疑付多了錢，可聯絡對單退款。（openrice圖片）

糖宮致歉 籲顧客聯絡對單退款

糖宮就事件致歉，「本店非常抱歉有關收多咗嘅錢，以及浪費大家嘅時間去check有冇收多錢，已知有關古惑收費大概有50單左右」，並盼廣大網民幫忙轉發帖文，希望各事主可收到有關訊息。

糖宮又說，雖然他們亦是受害者，但會負責任賠償予有關客人，「以至唔會辜負各位對我哋嘅信任同支持，所以希望盡快退還有關款項，並揭穿騙徒真面目」。

糖宮表示「已知有關古惑收費大概有50單左右」，並盼廣大網民幫忙轉發帖文，希望各事主可收到有關訊息。（openrice圖片）

糖宮分享對話截圖 證退款予顧客

糖宮分享多張與顧客訊息對話及分店結帳記錄截圖，有顧客光顧了107元，但使用八達通付款時被收取207元，即多收100元，顧客傳訊息聯絡糖宮，經確實後，糖宮退回有關款項。

糖宮分享對話截圖，有顧客光顧了107元，但使用八達通付款時被收取207元，即多收100元。（Threads@dessertpalace61）

網民提醒付款要看清銀碼

網民留言表示，「嗰位男同事真係好onX，電子交易一trace（追查）就查到，根本無得走」、「咁onX嘅，夜晚一對數有出入㗎喎……卡機同pos機要每晚對數，2條數有相差，仲要咁大數」、「搞咁多先偷到5,000蚊，叻仔」、「好明顯部pos機唔係直接連去卡機收錢，而係要人手喺卡機入金額啦」。

有網民驚訝「原來咁多人畀錢唔睇銀碼」，有網民提醒「街市買餸都會有呢啲情況，博你唔立即用手機check數，行開咗就唔認數，所以都係現金安全啲」、「所以食客唔好快，見到銀碼同單一樣先好拍落去，除非信用卡機嘅八達通收$，就叫個收銀員畀你睇個銀碼再拍，而家好X多老鼠」。

不少網民讚糖宮處理手法，「呢啲舖頭要畀good，有擔當」。（openrice圖片）

網民讚糖宮：有膊頭，良心店

不少網民讚糖宮處理手法，「呢啲舖頭要畀good，有擔當」、「有膊頭，良心店」、「呢啲咪就係負責任嘅做法囉！出咗事唔會只係諗卸責，而係諗點樣完滿解決事件，咁先可以留得住客人」、「自己蝕底都願意貼返畀客人！好店舖！祝你越做越有！但係小心咁樣開posts有人出嚟搏懵啊」、「同另外一間連退返幾10蚊都唔肯，會恐嚇客人嘅蛋糕店形成強烈嘅對比」。

有網民建議，「店主可以check埋有冇落咗單之後俾手腳唔乾淨嘅人取消返張單，因為如果個客係畀現金，佢就可以直頭袋晒啲現金走」，糖宮回覆已看了兩日閉路電視畫面。