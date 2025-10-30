新蒲崗酸辣雲吞有原隻老鼠！港女投訴兼報食環　君戶鍋貼大王回應

在湯羹中發現原隻老鼠實在嘔心至極！有港女在新蒲崗的君戶鍋貼大王叫外賣，其中在一碗酸辣雲吞中，發現好大片「雲耳」，仔細觀看之下發現竟是一隻完整的「老鼠BB」，嚇到立即退回食店收回47元，並且已向食環署舉報，但她不知店內剩餘的酸辣湯會如何處理，於是在網上發相公審。



不少網民大吃一驚，「X，真係嘔呀」、「好癲啊，原隻米奇」、「望咗好耐，以為木耳」、「老鼠酸辣湯」、「其他食客不知道有米奇，咪成渦鍋酸辣湯好多人食落肚」。



君戶鍋貼大王回應《香港01》表示，店方確認有食客投訴酸辣雲吞中發現有老鼠，已退錢給對方，對方收款後離開。至於涉事酸辣湯已隨即倒掉，晚上加緊清潔廚房，並將全部食材蓋上蓋子或放入雪櫃儲存，以防再有同類事件發生。店家表示過往並未發生這種情況，因食店每周都會安排滅鼠滅蟲，將來亦會加強清潔，保持衛生。有讀者指食店在事發後暫停營業一天，數名職員正落力進行清潔。



樓主外賣酸辣雲吞，打開見大片雲耳及一條疑似老鼠尾。（Facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山)」圖片）

樓主最後發現湯中有原隻死老鼠BB，極之嘔心。（Facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山)」圖片）

君戶鍋貼大王確認事件，表示過往從未發生這種事件，事後已將涉事酸辣湯倒掉。（讀者提供圖片）

有讀者指食店在事發後暫停營業一天，數名職員正落力進行清潔。（讀者提供圖片）

有讀者10月30日經過，食店已落閘，並貼有暫停營業一天的告示。（讀者提供圖片）

有港女在Facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山)」上發相及發文，指在10月29日下午三時許，在新蒲崗君戶鍋貼大王外賣了一碗酸辣雲吞，從相片可見，碗內有片十分大的「雲耳」，仔細再看便發現是一隻完整的死老鼠，十分容易與其他雲耳混淆。

樓主及時發現 未食但仍想嘔

幸而樓主發現得早，「好彩未食，但都死，個胃好唔舒服，想嘔」，於是立即向店家投訴，獲全數退回47元，並已向食環署舉報。

網民也感到嘔心，留言「好癲啊，原隻米奇」。（Facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山)」圖片）

不少網民看到相片也感到嘔心，「好癲啊，原隻米奇」、「望咗好耐，以為木耳」、「見到都想嘔，如果食咗先發現，真係嘔都嘔死」、「見到都打冷震，我真係諗唔到碗嘢咁似樣，如果真係一啖咬咗落去點算」、「報食環啦！」。有人笑言「老鼠酸辣湯」、「老鼠仔，大補呀」，有人質疑。

有食客以前飲了酸辣湯感不適

有網民擔心「其他食客不知道有米奇，咪成渦鍋酸辣湯好多人食落肚」，有人亦曾飲了酸辣湯而感不適，「之前幫櫬過1次，又係酸辣湯，疴咗幾次，以後都冇再買」。