戀腳男現葵涌！問著幾號鞋狂摸腳　網民指證：慣犯　曾港鐵出沒？

戀足怪男葵涌區出沒？有網民在社交平台發帖，指於傍晚時分在葵涌運動場至葵盛泳池一帶，發現有名奇怪男子先是詢問途人「著幾號鞋」，借故脫下對方鞋子，然後提起對方腳掌，不斷觸摸和按壓，過程不斷驚歎「好大，你隻腳真的好大」，行為極其怪異。



帖文引來大批網民留言，指多年前曾遇過疑似涉事男子，稱其「慣犯」，網民斥責男子行為令人不安，「都幾恐怖」、「三五識七突然咁做會好反感，點解要畀你咁摸隻腳先」、「似戀腳癖情難自禁嗰種」、「咁算唔算非禮？」。《香港01》過往亦曾報道，有後生仔搭港鐵時被大叔要求脫鞋襪看看他腳的尺寸，該怪男外表和衣著也和葵涌「戀腳男」相似。



執業大律師陸偉雄回覆《香港01》查詢表示，如果該男子在當事人不同意下，以猥褻意圖作出身體接觸行為，有可能干犯非禮罪，若該男子事發地點徘徊，有意圖干犯罪行，也有可能干犯遊蕩罪。



葵涌區有奇怪男子出沒，先詢問途人「著幾號鞋」借故讓對方脫鞋，再捉住對方腳部不斷按壓。（「threads＠wangcwphoto」圖片）

怪男出沒葵涌區！ 問途人「著幾號鞋」誘騙除鞋

有目擊者在threads帳號「wangcwphoto」上傳影片和照片，指在葵涌區發現有奇怪男子出沒，對方經常於晚上6時半至7時，出現在葵涌運動場至葵盛泳池一帶，他先是詢問途人「著幾號鞋」，形容「然後作出以下行為」。

1名男子蹲在地上，拿起途人波鞋並仔細查看。（「threads＠wangcwphoto」圖片）

雙手提起途人腳掌 觸摸按壓兼稱：你隻腳真的好大

影片和照片所示，當時天色昏暗，1名赤膊大叔疑在運動場附近做運動，然後有名身穿藍色上衣、揹背囊的男子蹲在地上，詢問大叔「著幾號鞋」誘騙他脫下波鞋後，便用雙手提起對方左腳，不斷觸摸和按壓其足底以及腳趾，過程中不斷稱「好大，你隻腳真的好大」，奇怪行為引來樓主注意。

赤膊大叔疑做運動期間，被1名身穿藍色上衣男子詢問他「著幾號鞋」，誘騙他脫下波鞋。（「threads＠wangcwphoto」影片截圖）

男子用雙手提起大叔左腳，不斷觸摸和按壓其足底以及腳趾。（「threads＠wangcwphoto」影片截圖）

男子在按壓過程中不斷驚歎「好大，你隻腳真的好大」。（「threads＠wangcwphoto」影片截圖）

多名網民公開同類遭遇 現身指證男子是「慣犯」

片段引來不少網民憶述，分享多年前亦曾遇過或目擊涉事男子經過，指其「慣犯」，「我同我個friend都俾呢條友摸過，嗰日搭地鐵佢問都無問喺度搞我，呢條X街專搵啲著拖鞋嘅嚟摸」、「喺葵芳地鐵站出面試過，佢想我除鞋畀佢睇我隻腳，話我隻腳好大」、「廿年前喺維園附近出沒過，當時我著短褲拖鞋行緊，佢喺我後面走過嚟話你對腳好大，好靚！跟住我無理佢照行，佢就突然踎低摸我小腿一下」、」、「十幾年前我著涼鞋，喺太古站附近嘅南豐新邨行過嘅時候，佢突然走過來同我講話我隻腳好靚，然後直接踎低想摸我隻腳，當時畀唔到反應呆咗兩三秒，之後就踢走咗隻手」、「個男人主場係葵芳智芳街公園，由運動場去到籃球場，幾年前已經見過」、「我喺港島區試過3次，都係問腳幾大，著幾號鞋，之後會摸同按下您隻腳」。

有網民貼圖證實，曾被疑片中男子抓住右腳，對方更拿出手機拍照。（「threads＠ianip1592」圖片）

男子行為遭斥變態：三五識七咁做會好反感

有留言斥責男子行為變態令人不安，「特殊癖好？」、「粗口已經形容唔到嗰種核突」、「都幾恐怖」、「三五識七突然咁做會好反感，點解要畀你咁摸隻腳先」、「如果佢唔係淨係幫女人，男人都按，即係證明佢真係鍾意幫人按腳」、「佢點解唔去按摩店做？又滿足到自己又騷擾唔到人」、「似戀腳癖情難自禁嗰種」、「咁算唔算非禮？」。

「你情我願」或不成問題？

惟有部分網民指只要雙方「你情我願」，旁人不應諸多意見，「一個摸得好開心，一個免費有人按腳，你理得人咁多做咩」、「俾佢按嗰位無話有問題，我想請問其他人到底有乜嘢問題？」。

相關報道：港鐵怪叔叔出沒？突蹲下強脫後生仔鞋襪 原因曝光 網民：我遇過

其實《香港01》過往亦曾報道，有網民在社交平台分享在港鐵上的奇遇，指有名大叔乘客突然在1名不認識的後生仔面前蹲下，並提出要求，稱想脫去他的鞋襪看看他腳的尺寸。年輕人嚇得未能及時反應，在未有動彈下，任由大叔脫下鞋襪，而大叔「得手」後便離開。

男子港鐵蹲地 脫去後生仔鞋襪 查看其腳尺寸

當時已有網民自爆曾有類似遭遇，「條友前幾日喺香港站問我對腳幾大」、「我10年前遇過一模一樣嘅事」，而是次片段亦勾起網民聯想起早前事件，故有留言相信是同一人所為。

有網民曾在港鐵車廂見到1名大叔在1名不認識的後生仔面前蹲下，突然脫去他的鞋襪看他腳的尺寸，「得手」後便離開。（「threads＠pui_sin」圖片）

樓主指大叔「摸」完年輕男子的腳就走開，整個過程不足20秒。（「threads＠pui_sin」圖片）

年輕男子未及反應，阿叔已逕自離開，他自行走到空位上穿好鞋襪。（「threads＠pui_sin」圖片）

大律師陸偉雄：非禮與否先要看1條件

執業大律師陸偉雄回覆《香港01》查詢表示，就是次事件而言，涉及非禮罪與否，首先要看1條件，即事主同意與否。陸偉雄指，即使事主是男性，若然在他不同意下，男子仍觸摸其身體任何部份，普通如頭部或肩膊，都可能干犯香港法例《刑事罪行條例》第122條「非禮罪」，即任何人在未經他人同意下，以猥褻意圖作出身體接觸行為，最高可被判監10年。

執業大律師陸偉雄回覆《香港01》表示，就是次事件，涉及非禮罪與否先要看1條件，即事主同意與否。（照片由受訪者提供）

干犯遊蕩罪？ 陸偉雄這樣說

另外，陸大狀指是次事件，男子亦可能干犯《刑事罪行條例》第160條「遊蕩罪」。若然男子在事發地點徘徊，有意圖干犯罪行，可處罰款1萬元及監禁6個月；但若他出現引起他人不安，令對方擔心自身安全，一經定罪，可被判監禁2年。

精神異常者未必遭起訴 或被判感化令及心理治療

至於男子若然確定精神有異常，陸大狀表示警方通常會作警告，未必會起訴。如果他犯罪性質輕微，法庭或會判其感化令，或進行心理治療；倘若案情嚴重，經2位醫生報告證實後，他或會被法庭判「醫院令」，即在醫院被拘留數個月，而以上判決主要用作治療為主，而非懲罰。

