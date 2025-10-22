港女搭港鐵被怪男跟蹤　3招應對成功脫身返家　網民：好癲起雞皮

女生獨自在外要小心！有港女於網上發文分享乘搭港鐵時被奇怪男子跟蹤的可怕經歷，她日前晚上於九龍灣站上車，察覺到有男子眼神有異，似是一直在偷看她，男子雖在下一站下了車，惟港女在鑽石山站轉乘屯馬線時，該男子竟突然又再出現並坐在她身旁。



港女愈想愈不對勁，先於顯徑站下車欲再等下一班，詎料港女重新上車後，該男子竟從另一車廂走過來，嚇得港女「起晒雞皮」，港女最終以3招應對成功脫身返家，直言「簡直細思極恐，仔細諗返，真係好恐怖」。



有港女於網上發文分享乘搭港鐵時被奇怪男子跟蹤的可怕經歷。（Threads@fc_tzehing）

該港女於Threads發文分享事件，提醒「各位女仔夜晚搭地鐵真係要小心，隨時要留意下有無被變態佬跟蹤！」。她憶述，10月20日晚上「練完波」乘搭港鐵在九龍灣站上車，留意到一名手腳有白斑、斜視、似是有精神問題的男子站在扶手旁，似是一直在偷看她，「但係佢眼神無對焦我又唔係好分得清」，港女估計男子知道她察覺有異，於是在下一站下了車，「我懷疑佢可能專登走咗去另一個車廂，想我放鬆警惕」。

港女搭港鐵被怪男跟蹤

港女續說，她其後於鑽石山站轉乘屯馬線，「坐低一陣之後發現條友居然無啦啦出現喺我面前，仲要坐喺我隔籬」，原本在看Netflix影片的她立即警惕起來，一直觀察該男子和附近情況，並決定先在顯徑站下車，欲再等下一班，「我仲要等到最後閂門嗰下先出去」，然後該男子就立即站起身往車尾行走。

港女說，日前晚上於九龍灣站上車，察覺到有男子眼神有異，似是一直在偷看她。（電影《天眼跟蹤》劇照）

3招應對成功脫身返家

港女等到下一班車來後再上車，其間一直與男友以電話聯，亦與朋友保持聯絡，這班車有不少乘客，「人都幾多」，她左右察看後未見該男子就隨意找位子坐下，怎料「我坐低一分鐘唔夠就見到條友喺後邊車廂行過嚟？嗰下真係起晒雞皮，以為自己睇緊恐怖片」。

港女最終以3招應對，第一步是「一直睥住佢」，「佢可能都知我已經對佢有戒備，所以無坐低喺我附近」，然後男子一直往車頭走，港女就往車尾走，最後一到站開門後，就「即刻狂奔翻屋企」。

該港女發文提醒，「各位女仔夜晚搭地鐵真係要小心，隨時要留意下有無被變態佬跟蹤！」。（電影《天眼跟蹤》劇照）

港女：細思極恐，真係好恐怖

港女直言，「見到一次兩次都算，但係第三次我為咗避開佢，已經專門等多咗一架車，佢都仲可以出現喺我面前，簡直細思極恐，仔細諗返，真係好恐怖」。

有網民感困惑，留言問道，「真係諗極都唔明，點樣可以佢喺上架車極速又同你同一架車？」，港女猜測，「我懷疑佢見到我落車之後無即刻行去出口，跟住佢都係下個站落車等下一班車，應該博我哋上咗同一架車」。

港女直言，「簡直細思極恐，仔細諗返，真係好恐怖」。（電影《當男人戀愛時》劇照）

網民：建議去附近多人地方搵人幫手

有網民表示，「好恐怖，點解咁多變態」、「黐線，好X癲，睇到起雞皮」、「而家世道真係好亂，女仔搭地鐵都要保持警覺」、「好似恐怖片咁，所以千祈唔好掛住睇手機！一個女仔出街都要好小心至得！」、「呢啲類型雖然多數係有色心冇色膽，但遇着真係令人幾不安下，但佢實際上又冇做乜犯法嘢，而到佢犯法時又已經太遲嗰下煩」、「你咁警覺都咁危險，好彩無事咋」。

有網民建議，「如果條友真係咁癲，唔好直接跑返屋企，如果你唔夠佢跑/可能俾佢跟到，知道你屋企喺邊就慘了，建議去咗附近多人地方搵人幫手先，再搵人嚟接你會好啲，唔好自己一個」、「名正言順開video cam，自拍邊講自己喺邊，故意影埋佢先，佢身有屎嘅話一定驚過你，你亦錄影存證咗」。

