演員湯駿業海洋公園跌手機！墜落路軌翌日移至元朗　工人咁解釋

舞台劇演員湯駿業（Ah Dee）今日（1日）在多個社交媒體發帖大呻，指昨夜（10月31日）萬聖節到海洋公園坐過山車，離開時手機不慎跌落路軌，因為園內設施仍在運作，加上該處只有職員能夠到達，他便按職員指示到失物認領處報失，職員亦承諾會在閉園後搜尋。惟湯駿業翌日（11日1日）透過後備手機的「尋找」功能，發現手機已被轉移至元朗一帶，而海洋公園的失物認領處則稱未有找到。湯駿業懷疑手機被盜，已報警求助，同時發文訴苦：「唔開心到憤怒到失望，點解iPhone都偷......咁大間海洋公園，係咪就咁話幫唔到就算？」



不過，至晚上近7時，湯駿業再次在社交平台發文，稱將可取回電話。事緣他收到警署通知，指有工人昨晚在閉園期間在過山車拾到手機，因為當時已沒有職員在場，所以把手機帶回家，至周六早上就到機場開工，故傍晚5時才將電話交到機場警署。湯駿業指聽說電話已無法開機，「個（手機）殼同埋住戶證都唔見咗」，但最重要是能尋回收手機，他又表示「喺呢個過程，多謝海洋公園嘅同事，喺呢個過程有緊密咁樣幫我聯絡，同埋配合調查，亦都多謝警方有認真處理呢個事件，我而家等緊，核對完之後，我就會去機場攞手機」。



《香港01》已就事件向海洋公園查詢，正等候回覆。



舞台劇演員湯駿業的手機跌在過山車的路軌，其後發現翌日被轉移至元朗。（資料圖片／倪清江攝）

湯駿業Ah Dee。（資料圖片）

參加海洋公園「哈囉喂全園祭」不慎跌手機

湯駿業今午於多個社交媒體發長文，指昨夜（10月31日）萬聖節到海洋公園「哈囉喂全園祭」遊玩，並乘坐「動感快車」過山車。在上落客位置離開時，其iPhone手機意外跌落路軌，「我睇住佢跌咗落路軌 我立刻同樂園職員講，（職員）叫我行埋一邊等」。湯駿業憶述，雖然想即時拾回手機，但遊客不能進入路軌，只好向職員求助。

湯駿業等候期間，樂園設施仍在運作，他等候了約5至6趟過山車後，職員稱要在晚上11時才能幫忙找尋。湯駿業遂按職員指示，到園區的失物認領處報失，而職員承諾閉園後會找尋，他便放心離去。因審慎起見，湯駿業於周六（11月1日）凌晨零時回家後亦以後備手機的「尋找」功能查看失物位置，確認手機位於過山車附近才入睡。

湯駿業回家後以後備手機的「尋找」功能查看失物位置，確認手機位於園區過山車附近。（Threads@ahdee___）

詎料一覺醒來，湯駿業竟發現手機遭轉移至元朗一帶，「到今朝8:00我起身，心血來潮check find my iPhone （尋找手機功能），發現竟然去咗元朗福順街吳屋村附近，到8:30仍然係，今朝8:35開始去咗元朗市中心」。根據湯駿業的Instagram限時動態，手機今早約9時位於元朗教育路及安康路交界。

湯駿業翌日睡醒後，竟發現手機遭轉移至元朗福順街吳屋村附近。（Threads@ahdee___）

湯駿業見狀即致電海洋公園查詢，惟失物認領處指未找到失物，他懷疑有職員將其手機據為己有，決定報警求助。他事後亦發文分享心路歷程，並不斷更新最新狀況，幸好到晚上終於傳來好消息，他接到警署電話，稱手機已被交到機場警署，相信有望物歸原主。