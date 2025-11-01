傳海洋公園錄虧損辭退大批兼職工　園方解釋︰非旺季空缺相對較少

海洋公園上月公布2024/25年財政年度業績，整體虧損擴大至2.747億元，而政府每年發放約2.8億元的補助，將於明年起終止，引起社會關注其經營狀況。近日網上社交平台有傳言稱，一大批兼職員工突然不獲公園續約，料未來更多員工面臨失業，該帖文引來大量網民留言熱議。



海洋公園回應《香港01》指，根據不同月份的活動及體驗項目，按人手需求調節兼職工種及人員數目，旺季及大型活動期間，公園會聘用較多兼職員工，非旺季的兼職空缺相對較少。



海洋公園2024/25年財政年度整體虧損擴大至2.747億元。（資料圖片／陳葦慈攝）

海洋公園10月22日公布2024/25年財政年度業績，雖然總入場人數及公司總收入錄得增長，惟整體虧損擴大至2.747億元，即近10年內第八度錄得虧損，其中水上樂園為主要拖累，涉及經營虧損金額達1.483億元。而政府每年發放約2.8億元的補助，將於明年終止，引起社會關注公園日後的發展。

網上傳言海洋公園疑解僱一批兼職員工

有疑海洋公園兼職員工周四（30日）在網上社交平台Threads發文聲稱，一大批兼職員工突然不獲公園續約，料未來更多員工面臨失業。該帖文引起熱議，有網民留言分析指，由於水上樂園季節性休園，才需要縮減兼職人數，部份人認為與政府停止發放補助有關。

海洋公園2024/25年財政年度中，水上樂園經營虧損金額佔1.483億元。（資料圖片）

有疑海洋公園兼職員工在網上發文稱，公園突然不再續約，涉及「一大批人」。（網頁截圖）

海洋公園︰按人手需求調節兼職數目 非旺季空缺相對較少

海洋公園回應指，一向十分重視資源的運用，根據不同月份的活動及體驗項目，按人手需求，調節兼職工種及人員數目，旺季如暑期或萬聖節等及大型活動期間，公園會聘用較多兼職員工，非旺季的兼職空缺相對較少。

海洋公園強調，所有僱傭合約均按勞工處《僱傭條例》指引，列明相關職位之聘用條款，如職責、合約期、工時、工資及假期安排等。