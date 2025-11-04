上海飛香港將登機　女子狂請女乘客幫忙帶行李　後續舉動更可疑

乘坐飛機時，每位乘客的行李數量及重量均限制，為免誤帶不明物品，應謝絕替別人帶行李！惟最近1名女子在社交平台分享，表示日前她即將登機，準備由上海前往香港，忽然有1名女子上前問道，「我隨身行李只可以帶兩件，妳可不可以幫我帶？」，樓主感到驚訝，並以自己也有多件行李而拒絕，後來她繼續觀察，發現對方仍不停詢問其他上機乘客，更只找女性乘客。航班其後抵港，樓主稱包括涉事女子的一行5人，只有其中3人上機，下機後領取行李時亦分散行動，「手拎住好多護髮套裝包裝盒」，種種古怪行為讓樓主發文，希望能提醒其他網民提高警惕。



樓主準備由上海前往香港，遇上1名女子問道「我隨身行李只可以帶兩件，妳可不可以幫我帶？」，讓她感到很奇怪。圖為示意圖片。（人民日報）

女子狂問女乘客請求幫帶行李

樓主在社交平台Threads上發文，表示日前於上海準備乘搭飛往香港航班，但登機期間有1名女子走到她面前，並輕聲問道：「妳好，請問妳是去香港的飛機嗎？我隨身行李只可以帶兩件，妳可不可以幫我帶？」樓主當下感到難以置信，「我咁都遇到呢啲？」，最終以自己的行李也很多為由拒絕。

5人準備登機 只有3人上機

樓主續稱，自己其後一直觀察該名女子，看到與她同行的有4人，「好多篋同行李袋，仲有好多黃色紙袋裝住化妝護膚品嘅物體」，該女子只會找女乘客詢問可否幫忙帶行李，而一行5人之中，最終只有3人登機。當航班飛抵香港後，該3名乘客卻在下機後分開領取行李，「手拎住好多護髮套裝包裝盒（未摺盒嗰種），讓樓主對一行人的舉動感到奇怪。

樓主稱包括涉事女子的一行5人，只有其中3人上機，下機後領取行李時亦分散行動，「手拎住好多護髮套裝包裝盒」。（Swansway Motor Group@Unplash）

網民：搵海關同機場警察

帖文隨即引來大批網民留言，不少人認為假如相關行李有違禁品，早在安全檢查時被查出，因此行李未必有危險物品，但始終要小心至上，「大陸基本上要機器檢查過冇問題先可以成功check in，不然會退返來的，如果有違禁品，根本上唔到飛機，所以毒品可能性極低。好明顯就係想慳行李費要搵人幫」、「工作關係要去上海出差，每次都遇到，係每次都有，佢哋見人就問，理都唔使理」、「係人都知幫人拎嘢好容易瀨嘢，仲要三唔識七」、「絕對不可以幫陌生人帶任何行李」。

亦有網民指遇上類似情況，應直接通知執法人處理，「如果遇到呢啲人，可以搵海關同機場警察，話有人不斷要求其他人帶行李非常可疑，等佢慢慢同警察/公安解釋」。