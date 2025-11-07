巴士車資$14.4！男子為慳錢僅投12元　被車長截停發爛渣遭斥無恥

搭乘交通工具應繳付足夠車資！有港男在社交平台分享，搭乘巴士時遇到有男子因為身上只有1張20元紙幣，和12元散銀，而當時巴士車資為14.4元，他選擇投入12元以免「蝕錢」，因而被車長叫停，批評他未有知會一聲。男子不滿解釋「我身上得20蚊同12蚊，唔通入20蚊畀你呀！」即使車長好心給予「下台階」，要求他下次才補回車資，仍被粗口辱罵。



網民都批評男子無恥，「俾唔夠錢仲發惡」、「乞兒都咁理直氣壯」，又建議司機應該「揸正嚟做」，「我係個司機肯定會叫佢補足」、「唔補就打電話叫公司職員嚟處理，對呢啲咁嘅垃圾，唔教訓佢唔得」。



有男乘客搭巴士因身上只有20元紙幣和12元散銀，而車資為14.4元，他選擇投12元以免「蝕錢」因而被車長叫停。（網上圖片／非涉事巴士）

男子乘搭巴士 為省錢未付足夠車資

該港男在threads帳號「ykw0819」發帖講述經過，指他日前搭乘龍運巴士E42路線回家，駛至東涌時有名男子上車，當時車資應為14.4元，但對方只往錢箱投幣12元。車長叫停該男子，問投了多少錢，男子回覆12元，車長表明正確車費，再次問：「你點解淨係入12蚊？」男子竟然理直氣壯稱：「我身上得20蚊同12蚊，唔通入20蚊畀你呀！」

被車長截停感不滿 反斥對方：黐X線

車長聞言即時批評男子未有事先知會他，「你唔夠錢又唔出聲，問題在於你自己唔夠錢，點解要公司為咗你蝕錢呢？」，質疑對方若有和他交代一聲，「你唔夠錢咪畀你下次補返囉」。惟男子仍自覺有理，堅稱「我得12蚊，我唔會入20蚊」，更反過來斥責車長「你唔使咁大聲講嘢呀」。車長無奈指大聲是為了令其他乘客知道發生什麼事，並再次向男子示意，「你下次唔夠錢就出聲，下次補返啦」，而男子其後行至座位時，更以粗口「黐X線」辱罵司機。

港男直擊：我都聽到躁 因1事讚揚司機EQ高

樓主直擊整個過程，直言「我都聽到躁」，認為司機「算係咁」，眼見男子不夠散紙，容許他下次乘車時再補回，覺得「係俾佢有個落台階，唔使入返齊數」，但就批評該男子咄咄逼人，明知自己沒有繳付足夠車資，更覺得自己沒有錯「就咁上咗車坐低」，斥責「正常有腦的人都唔會咁做啦」，又同時大讚司機EQ高，「一句粗口都無」。

司機曾給予「下台階」，要求男子下次補回車資，卻被對方辱罵「黐X線」。（《回歸》劇照）

涉事男乘客遭斥無恥：俾唔夠錢仲發惡

許多網民都批評該男乘客「人無恥便無敵」，「俾唔夠錢仲發惡」、「乞兒都咁理直氣壯」、「你話個身得返$12同一百紋紙就話啫，廿蚊擺落去好過咁X肉酸啦」、「其實佢有20蚊，應該問吓車上嘅人有無散紙唱」、「俾咗人情仲要被人鬧，難怪越來越（少）好人」、「個個都話唔夠散紙嘅話，巴士公司咪好X蝕」、「就算唔夠錢都應該有禮貌同司機講聲啦，唔係老奉㗎」、「宜家有咁多支付工具，無可能一樣都無」。

網民建議司機「揸正嚟做」：畀唔夠錢同搭霸王車有咩分別？

另有留言因此覺得司機應該「揸正嚟做」，「咁都仲要俾下台階，個司機真心地好」、「我係個司機肯定會叫佢補足」、「唔補就打電話叫公司職員嚟處理，對呢啲咁嘅垃圾，唔教訓佢唔得」、「唔夠錢係無得上車，你試吓坐港鐵差一毫子過唔過到閘機」、「停車熄匙係唯一出路」、「司機唔開車時，自然全車人X返個乘客轉頭」、「司機有權俾返12蚊佢，趕佢落車，畀唔夠錢同搭霸王車有咩分別？」

（threads＠ykw0819）