港鐵中年女遠方衝前搶位　站座位前孕婦被迫繼續企　目擊者斥可恥

乘搭港鐵應讓座予有需要人士！有港男於網上發文公審1名中年女子，他乘搭港鐵時目擊該穿黑色上衣中年女子衝前搶位，導致原站在座位前方的孕婦未能坐下，他直斥「咁樣衝搶係好可恥」。



網民留言批評，「就算嗰個唔係大肚婆，咁樣衝過去攝位都好肉酸」、「做人做到咁無同理心好可悲」，有網民指出「其實孕婦要坐低，唔單止係身體不適嘅問題，而係安全問題，地鐵都會試過急停，孕婦平衡比較差，跌低嘅話真係有機會小產的」。



有港男於網上發文公審1名中年女子，他乘搭港鐵時目擊該穿黑色上衣中年女子衝前搶位，導致原站在座位前方的孕婦未能落座。（Threads@ishowsallyspeak）

該港男於Threads發文發相批評，「我可以接受到唔讓位畀大肚婆，但個大肚婆已經企咗喺個位隔籬，你衝過去坐咗個位，我點都要post你上嚟」。

港鐵中年女搶位 孕婦被迫繼續企

港男講述事件經過，指出照片中原本坐在最左邊座位的乘客起身，穿白色上衣孕婦當時站在座位前方準備落座，惟穿黑色上衣中年女子卻從褐衣乘客「更遠1-2（個）身位衝過去」，「佢係先坐中間再掃攝埋去左邊」，然後讓老公坐中間，孕婦最終只能繼續站立。

港男直斥搶位女子，「咁樣衝搶係好可恥」。（Threads@ishowsallyspeak）

網民指出，「見到咁嘅事真係好嬲！大肚婆真係好應該要坐，因為試過架車急停，真係會撞到」。（Threads@ishowsallyspeak）

網民：咁樣衝過去攝位好肉酸

網民批評中年女子，「有能力喺咁老遠咁快速攝過嚟爭凳仔，其實佢都未去到一定要坐嘅地步，好在佢冇撞到孕媽咪」，亦指出孕婦需要坐的原因，「見到咁嘅事真係好嬲！大肚婆真係好應該要坐，因為試過架車急停，真係會撞到」、「其實大肚企得耐真係會辛苦，有時恥骨痛，有時心跳加速，有人讓就最好啦」。

網民指樓主應當場發聲抱打不平

有網民認為樓主應當場發聲抱打不平，「你有冇出聲？我會選擇出聲幫佢」、「我會開口話佢，咁唔要面咁攝位嚟搶，俾人話都好應該」、「如果真係想幫忙，現場出聲絕對有用過放上網」。

有網民則說，「我之前大肚試過俾人推開添，為咗個位，個阿婆好有力氣，香港好多人好X街」、「當然我都唔覺得大肚一定要人讓座，但係明明見到有空位都要同你搶，其實真係好無奈」 、「其實大肚真係好吃力，希望大家多啲善意！」。