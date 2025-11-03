激似紅豆！港鐵西裝男「外套黏曱甴蛋」勁嚇人　滅蟲專家教咁處理

倘若突然在街上看見「紅豆」，恐怕要提高警覺！日前有港女在社交平台發文，指在港鐵發現有乘客外套黏附異物，懷疑是「曱甴蛋（即蟑螂卵）」。有網民隨即表示「做過滅蟲，100%係」、「據聞有幾多鋸齒，就有幾多隻喺入邊」，不少人驚呼恐怖，「其實幾污糟先會有（曱甴蛋）喺件褸度」、「做吓好心話畀佢知啦」，不過事主回覆指「我唔敢，驚佢一拍我就成身都有」，故列車到達香港站時，她趁車門打開「即閃」。



有滅蟲專家指相中為美國的曱甴蛋，應先用紙巾輕輕將牠拿走，切勿捏爆，再沖往廁所為最佳方法。



1顆深棕色、呈橢圓形、如紅豆大小的物體，黏附在男子西裝外套上。（「threads＠kakasite2」圖片）

搭港鐵驚見男乘客外套「黏附曱甴蛋」

該港女在threads帳號「kakasite2」發布1張照片，指近日搭乘港鐵時，發現前方男乘客外套黏附異物，故拍下照片詢問：「企我前面嘅男人身上，係唔係曱甴蛋？」從相中可見，該名男子身穿整齊的西裝並揹着背囊，仔細留意會發現有1顆深棕色、呈橢圓形、如1粒紅豆大小的物體黏附在外套上，而其形狀甚似「曱甴蛋」。

網民斷言：做過滅蟲，100%係曱甴蛋

有網民看過照片後斷言是曱甴蛋，「做過滅蟲，100%係」、「根據右邊嘅小鋸齒嚟睇，一定係」、「據聞有幾多鋸齒，就有幾多隻喺入邊」、「唔奇呀，天氣轉涼喺櫃桶底攞件衫出嚟」、「應該係背囊繩磨到起毛」、「蟲卵附近地方，布料勁起毛粒」。

樓主不敢上前提醒 車門打開「即閃」

有留言驚呼恐怖，「其實幾污糟先會有（曱甴蛋）喺件褸度」、「做吓好心話畀佢知啦」，樓主回覆指「我唔敢，驚佢一拍我就成身都有」，所以到達香港站時，她趁車門打開「即閃」。有留言笑稱「用嚟襯返對鞋」、「脷底丸嚟，心臟病發可以即刻放入口」、「時尚配件」、「移民潮」、「無事嘅，想嚇吓啲扒手」、「之前見到有人話，細個時以為係紅豆放入口」。

台灣曾有網民分享，女兒不知從何找出一堆「紅豆」想煮糖水，他仔細看發現原來是蟑螂卵秒崩潰。 （「爆廢公社」FB圖片）

卵鞘為堅韌外殼 保護卵穩定性

其實曱甴蛋即是卵鞘，是動物產生的保護性卵塊，由結構蛋白和鞣劑組成，使卵周圍的蛋白質變硬，保護卵免受外來因素影響其穩定性。

發現曱甴蛋切勿捏爆 沖往廁所為最佳方法

觀林蟲害控制有限公司回覆《香港01》查詢時表示，相中為美國的曱甴蛋。至於曱甴蛋在什麼環境會比較容易出現，例如是1件衣服存放某個位置，剛好附近有曱甴出沒，而牠未被發現，曱甴便會放心產卵。若然發現曱甴蛋，應先用紙巾輕輕將牠拿走，切勿捏爆，再沖往廁所為最佳方法。

出現如胡椒粉碎黑色不明粒狀 或是曱甴屎

若市民在家中發現曱甴蛋，或出現如胡椒粉碎的黑色不明粒狀，很有可能是曱甴屎，即暗示有曱甴，或曱甴仍然存在，應先在附近地方噴殺蟲水，再加點曱甴藥餌，相隔一段時間仍未能徹底消滅，則可能要請滅蟲公司幫忙。

專家教預防曱甴蛋出現3方法

避免曱甴蛋出現，先要保持家居乾淨。其次若然居住地方有天井，特別是對着天井位，或者剛好樓宇進行搭棚，住戶應先關實窗並裝上隔蚊網，曱甴便難以入屋。

（threads＠kakasite2）