直通巴大叔拒補車費$27！怒吼：我話邊張飛就邊張　後續全網震怒

乘搭直通巴、跨境巴士必須購買正確車票。本港網絡瘋傳影片，指往深圳灣口岸的跨境巴士上，有大叔拒絕補回27元車費差額還「發爛渣」，向女職員咆哮「你講乜x嘢！我話咗邊張飛（車票）就係邊張飛！」。即使女職員解釋可補回差額，或轉回乘搭所買車票巴士，阿叔仍「賴死唔走」，怒吼「咩話？」。最終有黑衣女子把女職員帶下車，連聲「無事喇無事喇」了事，大叔順利抵達深圳灣口岸，還邊走路邊吸煙。



網民看過影片震驚，「即係只要夠惡，以後大家都唔使買六十幾蚊飛啦？」、「咁X野蠻！」、「無恥便無敵」、「堅要報警，拖佢落車！惡就得？」。



本港網絡瘋傳影片，往深圳灣口岸跨境巴士上，有大叔拒絕補回27元車費差額還「發爛渣」，向女職員咆哮。（「Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

「誰大誰惡誰正確」？這段約2分半鐘影片於11月4日在Facebook群組「車cam L（香港群組）」等網上群組流傳。影片見到，1名穿紅色上衣大叔走上往深圳灣口岸的跨境巴士，坐在前頭座位，約50秒後，有「阿姐」職員上車向大叔表示要補錢，「大叔你去深圳灣要補錢啊」，大叔隨即咆哮「咩啊！你講乜x嘢！」。

穿紅色上衣大叔走上往深圳灣口岸的跨境巴士，坐在前頭座位。（「Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

約50秒後，有「阿姐」職員上車向大叔表示要補錢，大叔隨即發難。（「Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

大叔坐跨境巴士拒補錢 咆哮：我話邊張飛就係邊張飛！

「阿姐」職員解釋大叔購買的車票並非這架跨境巴士的車票，但可以補回差價繼續乘坐，「張飛唔係搭呢班車啊！你係33蚊啊，去深圳灣要60蚊啊，阿叔，明唔明白啊」，不過大叔沒有理會，揚言「我唔理你！我講畀你聽，我買嗰張飛就係嗰張飛！我話咗邊張飛就係邊張飛」。

女職員：咁你唔好搭我㗎車 大叔「賴死唔走」

「阿姐」職員表示「都唔同公司」，另1名女職員幫忙解釋，重申「可以畀你上車，補返錢就得㗎喇」，然而大叔不理會，「我講畀你聽，我就買邊張飛就係邊張飛！」，「阿姐」職員無奈說，「咁你唔好搭我㗎車啦，你搭佢哋皇崗㗎車先啱」。

另1名女職員幫忙解釋，然而大叔不理會。（「Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

雙方僵持，這時有1名黑衣女子帶「阿姐」職員下車，邊向大叔表示「無事喇，無事喇」。（「Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

後續震驚全網

大叔不補差價又「賴死唔走」，雙方僵持，大叔大聲問「咩話？你講多次！」，這時有1名黑衣女子走到車頭帶「阿姐」職員下車，邊向大叔表示「無事喇，無事喇」。職員全部下車後，畫面一轉，大叔已在深圳灣口岸走向關口，似乎成功搭車，他還邊走邊吸煙。

畫面一轉，大叔已在深圳灣口岸走向關口。（「Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

網民批助長歪風：夠惡就唔使買車票？

影片引來網民熱議，批評大叔離譜，「咁X野蠻！」、「不知所謂」、「堅要報警，拖佢落車！惡就得？」、「無恥便無敵」。也有網民不認同黑衣女做法，「助長歪風！」、「即係只要夠惡，以後大家都唔使買六十幾蚊飛啦？」、「對正確買票乘客好唔公平」。