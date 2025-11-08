女生收舖搬不動冰箱！3女童挺身幫忙後續暖心　網民：治癒感爆棚

平凡生活的暖心時刻！四川有好人好事暖透網民心，近日晚上有女子收舖將放雪糕的冰箱推回店內時意外滑落台階，這時有3名路過的女童主動幫忙推冰箱。女事主怕她們受傷，每人請她們吃1支雪糕後讓她們離去，沒想到女童見她還是推不動，再度折返幫忙。網民看過影片後大讚3名女童，「治癒感爆棚」。



吳女士下班時將冰箱推回店內，但不夠力滑下台階。（微博影片截圖）

內媒報道，事發於10月31日夜晚，四川南充吳姓女子準備收舖，將放在室外的冰箱推回店內時，因不夠力令冰箱滑下台階。

3個小女孩衝上前幫吳女士推冰箱。（微博影片截圖）

女生搬不動冰箱 3女童合力幫推

閉路電視畫面所見，當時戴帽的吳女正拖動大冰箱，但因不夠力，搖一搖後冰箱滑到台階下方。她走下去又推又抬，始終無法移動卡在台階的冰箱。這時3名同樣綁馬尾、只有吳女士腰間高度的小女孩走近，二話不說幫忙推冰箱。合4人之力，冰箱推到上一半台階時，吳女士和她們聊了起來，之後女孩們轉身離開。冰箱卡在最後一級台階，見吳女推不動，女童又再折返幫忙，成功將冰箱上去後還拍手歡呼。

吳女士怕女童受傷，給了她們每人一支雪糕，叫她們早點回家。（微博影片截圖）

發雪糕叫回家 又折返幫忙

吳女士接受內媒訪問，她透露女童們是主動幫忙，初時怕小女孩受傷，讓她們每人拿一支雪糕後早點回家。沒想到女童見吳女士不夠力，「她們轉身又跑回來說阿姨，還是我們幫你吧，我覺得好感動，讓平凡的夜晚滿是治癒」。

女童們見吳女士推不動，又折返幫忙推冰箱。（微博影片截圖）

網民也看得暖心，「看到去而復返太感動了」、「這三個小女孩是真正的好人」、「這群小女孩真是暖心，讓人感動」、「真善美的瞬間，溫暖了人心」、「三小只善良助人，吳女士雪糕感謝，治癒感爆棚」。

（綜合）