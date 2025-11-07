爸爸單拖湊女！5歲女童無助不懂上廁所　熱心港女仔細教導勁暖心

爸爸獨自帶女兒外出，上廁所可謂一大難題！有港女在社交平台分享，指她上廁所遇到有爸爸站在女廁門外等候，進去之後發現有名年幼女童表現無助，形容當下「你眼望我眼，妹豬個眼神同個宇宙都叫緊我要教佢去廁所」。



她詢問下得知女童不懂如何上廁所，便耐心示範每個步驟和指導對方，更教育女童1件事，獲網民激讚「好人好事」，「個老竇好多謝你，好少人明老竇帶個女出街去廁所幾咁麻煩」、「個妹妹以後去街去廁所唔驚了」、「希望第時女女大個咗都遇到呢種心地善良嘅姐姐」。



有港女分享上廁所時，遇到有父親獨自帶女兒外出，年幼女童不懂上廁所繼而主動協助的經過。（示意圖／GettyImages）

爸爸獨自帶女外出 女童無助不懂上廁所

該女生在threads帳號「cheryllpy」發帖，標籤主題為「女廁日常」，分享她在外上廁所時，看到有位爸爸站在門外等候，她推開門後發現有名年約4至5歲的女童，廁所當時只得她們二人，形容「你眼望我眼，妹豬個眼神同個宇宙都叫緊我要教佢去廁所」，遂詢問對方「自己識唔識去廁所？」女童擰頭示意不會，被問到「要唔要姐姐教你自己去」，女童則點頭說好。

樓主進去廁所後，發現有名年約4至5歲的女童不懂自己上廁所，因此表現無助。（AI生成圖片）

樓主形容，首先教女童用鎖匙開門，然後從廁所裏挑選1格乾淨的廁格，放低鎖匙並將袋掛起，再用紙巾清潔廁所板、鋪廁紙、沖廁所，示範完畢後，女童有信心表示可以自己做到。當她如廁出來後，「跳跳紮」在樓主旁洗手，更對着她微笑，樓主詢問對方「第一次完成到自己去廁所，開唔開心」，女童則興奮稱「開心」。

港女耐心教導 教懂女童上廁所：好鬼有成功感

女童之後保持「跳跳紮」姿勢找爸爸，該男士表現焦急並感謝樓主。樓主稱「雖然個廁所最後去咗10分鐘，但妹豬阿boo咁嘅樣笑住講多謝，（我）個心融咗」，又稱第一次教妹妹上廁所甚有成功感，笑稱「又成功拎多張老母體驗卡」。她續指，當時有詢問學校老師有否教她上廁所，對方稱沒有，她於是順勢教育對方「唔可以同陌生人入同一格廁所，男女都唔得」，獲網民大讚。

樓主指女童獨自如廁後，「妹豬阿boo咁嘅樣笑住講多謝，（我）個心融咗」。（《怪獸公司》劇照）

網民讚好人好事：妹妹以後去廁所唔驚了

許多網民都感激樓主熱心善舉，「我入嚟threads就係要睇呢啲」、「個老竇好多謝你，好少人明老竇帶個女出街去廁所幾咁麻煩」、「我記得當年我老竇係帶我入男廁，完全惡夢，自己入到廁格發現超級污糟，馬桶裏面有煙頭，又好鬼臭，褲都無除就出返嚟，同爸爸講去完忍到返屋企」、「妺妹成世人都會記得你」、「妹妹以後去街去廁所唔驚了」、「妹妹以後小學作文『一件難忘的事』有好好嘅素材了」、「妹妹長大之後又識教其他妹妹自己去廁所了」。

樓主揭童年類似經歷 感動網民：愛真係會傳遞

樓主及後回覆眾人指，「十幾年前我daddy都經歷過，而家仲記得有姐姐咁幫我，好多謝以前嗰位姐姐」，引來網民感動，「原來愛真係會傳遞」、「希望第時女女大個咗都遇到呢種心地善良嘅姐姐」，並祝福她「你咁好人，祝你以後去廁所都香噴噴、有廁紙、有強力沖水、仲要唔使排隊」。

（threads＠cheryllpy）