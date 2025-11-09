泊錶位夠鐘！途人代入錶免抄牌　港男發帖感謝　神奇引本尊現身

香港泊車問題不時令車主苦惱，泊到咪錶位亦要記得「入錶」。有港男近日停泊街邊車位，有途人眼見接近收費時間而他尚未取車，於是代為繳費增加15分鐘泊車時間，令他免被抄牌。他事後在社交平台公開事件，引來網民熱議。



帖文更意外引來該途人回覆，「神奇的threads竟然推到呢個畀我」，指當時剛好經過，發現有交通督導員正在抄牌，遂為他「加鐘」。



有港男停泊街邊咪錶位，接近收費時間仍未取車，遇途人代為繳費，避過被抄牌。（「threads＠sam.lsy」圖片）

泊咪錶位夠鐘仍未取車 好心人代入錶避過抄牌

該港男在threads帳號「sam.lsy」發帖講述事件。從他上傳的對話截圖所示，他收到1個陌生電話傳來訊息，指「Tesla師兄你好，咁啱有咖啡仔（交通督導員）行過，見你夠鐘我幫你入咗15分鐘錶」，同時溫馨提醒「記得入錶」。樓主對於有人幫他入錶免抄牌，覺得受寵若驚，形容「收到WhatsApp大叫咗出嚟」。

港男轉賬歸還續費款項

對話內容亦顯示，樓主指當時得知泊車時間剩餘2分鐘，但他其實已經準備離開，便沒有遙距繳費，而他事後亦已轉賬，將續費款項退還對方。

該途人代為繳費，為樓主增加15分鐘泊車時間。（示意圖／資料圖片）

帖文意外引來途人回覆

網民看過帖文議論紛紛，更引出該途人留言回覆，「神奇的threads竟然推到呢個畀我」，指他當時剛好經過，眼見交通督導員正在抄牌，發現樓主咪錶顯示為「00：00（泊車時間剛好完結）」，稱「唔忍心掂行掂過」，便替他續費「加鐘」15分鐘。

該途人回覆帖文，指他當時眼見交通督導員正抄牌「唔忍心掂行掂過」。（「threads＠_mtwing」圖片）

（threads）