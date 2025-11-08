黃大仙任我行？阿叔施施然行出馬路　駛至司機傻眼嘲：晨運遠足？

大地任我行系列再現？有司機在社交平台貼出影片，顯示有大叔在馬路上行走，他見狀即時減慢車速避免撞到對方，但大叔疑未有察覺車輛，動作仍然緩慢如「晨運遠足」。有網民斥責大叔行為危險，「啲X老鍾意點行就點行，有時仲惡到死」、「要拎你個車牌同佢陪葬」；不過亦有人估計「有機會係失智症患者嚟」，故不敢妄下判斷。



有大叔被拍到施施然行走在馬路上。（「threads＠chiu_hing_ngan」影片截圖）

該司機在threads帳號「chiu_hing_ngan」上傳影片，表示「揸揸吓車見到呢一幕，乜料阿」，又笑稱「阿叔晨運遠足」。

阿叔施施然馬路上行走 司機嘲：晨運遠足？

從影片所見，現場為黃大仙鳳舞街，1名大叔神態自若地在馬路上行走，而樓主駕駛車輛剛好從後駛至，他看見大叔已即時減慢速度，不過大叔未知是否未有察覺後方車輛，動作仍然保持緩慢，亦未有回頭。樓主見狀大感傻眼，遂笑問同車乘客「呢個係咪老人痴呆呀」。

現場為鳳舞街，大叔神態自若地在馬路上行走。（「threads＠chiu_hing_ngan」影片截圖）

樓主駕駛車輛從後駛至，看見大叔即時減慢車速。（「threads＠chiu_hing_ngan」影片截圖）

大叔未知是否未有察覺後方車輛，動作仍然保持緩慢。（「threads＠chiu_hing_ngan」影片截圖）

根據網上地圖搜尋可見，樓主駕駛車輛所在的天橋為行車路段，不過若然再往前看，可以看到下方龍翔道有升降機連接，市民可以透過升降機到達天橋，以便在橋面往來橫頭磡邨或樂富邨，未知大叔是否錯過升降機和樓梯，所以誤入車路。

網民斥危險 憂致意外累己累人

片段引來網民批評大叔行為危險，萬一發生意外則累己累人，「啲X老鍾意點行就點行，有時仲惡到死」、「爛命一條唔驚你」、「要拎你個車牌同佢陪葬」，又揶揄「慢活」、「路係人行出嚟嘅」、「百萬行提前舉行？」

大叔或有苦衷？ 網民：有機會係失智症患者

不過有人猜測未知大叔是否身患疾病，「有機會係失智症患者嚟」，故不敢妄下判斷。

（threads＠chiu_hing_ngan）