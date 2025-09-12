深水埗女子脫剩內衣呆坐馬路影片瘋傳！原因惹熱議　警員舉動獲讚

坐在馬路中央隨阻礙交通，也容易構成危險。本港網絡近日瘋傳影片，指深水埗長沙灣道有1名長髮女子脫剩內衣內褲呆坐馬路中央，2名警察勸喻她走回行人路不果，只好一直在旁指揮交通，以免發生危險。



影片引來網民熱議，紛紛猜測女子危坐馬路中央原因，估計有心酸內情。也有網民認為女子罔顧自身及道路安全，行為離譜，又讚警員「做得好」。



本港網絡近日瘋傳影片，指深水埗長沙灣道有長髮女子脫剩內衣內褲呆坐馬路中央，2名警察勸喻她走回行人路但不果。（「X」影片截圖）

深夜坐在馬路中央所謂何事？這段長髮女危坐馬路影片近日在社交平台「X（前稱Twitter）」流傳，未有交代拍攝日期。影片長26秒，現場為深水埗長沙灣道，1名只穿內衣及內褲長髮女子坐在馬路中央，表情呆滯一直望着前方，附近放有衣服及拖鞋，估計是女子脫下。

只穿內衣及內褲長髮女子坐在馬路中央，表情呆滯一直望着前方。（「X」影片截圖）

長髮女只穿內衣呆坐馬路 警員指揮交通防意外

由於女子身旁車來車往，有1名男警及1名女警在場處理及指揮交通，以防發生意外，其間男警一直勸喻女子走回行人路，「小姐，我哋上返行人路先好嘛？」、「我哋陪你上返行人路先啦。你咁樣好危險㗎」。不過女子沒有回應，警員唯有繼續指揮交通，影片至此結束。

1名男警及1名女警在場處理及指揮交通，以防發生意外。（「X」影片截圖）

網民猜測心酸原因

網民看過影片震驚，認為女子罔顧自身及道路安全，行為離譜，「佢係咪以為自己去咗沙灘」、「阻住條路」、「咁多車，有咩事點算？」，又讚警員「做得好」。不過亦有網民估計女子呆坐馬路可能藏有心酸內情，「情困？」、「經濟壓力？」，祝願她能平安無事。