文具店尋到寶？驚見出售93年產全新Keroppi橡皮擦　網民：好想要

誰能料到逛文具店都會尋到寶？有網民在社交平台分享，指發現大角咀某間文具店售賣數盒1993年出產、且全新的「大眼蛙（Keroppi）」（又叫可洛比）卡通人物橡皮擦，形容「拎上手係有好重嘅年代感」，相信並非復刻版，惹來網民紛紛表示「想要」，「近年好似改咗版，唔再齊兩個年份」、「睇Sanrio個logo就知係好嘢，係舊款嚟」、「好想買，呢啲先正」。



大角咀有文具店售賣1993年出產、全新Keroppi橡皮擦。（「threads＠karvitz」影片截圖）

該網民在threads帳號「karvitz」發帖，指於大角咀港灣豪庭某間文具店，發現有售賣數盒1993年出產、且全新的kerokerokeroppi（簡稱Keroppi，可稱「青蛙仔」或「大眼蛙」）卡通人物橡皮擦，由於「拎上手係有好重嘅年代感」，相信並非復刻版，因此疑惑店主到底從何入貨。

大角咀文具店售93年出產全新Keroppi橡皮擦

其實大眼蛙為日本公司Sanrio（三麗鷗）於1988年誕生的公仔。從影片可見，大排橡皮擦的外層包裝印有Keroppi公仔圖案，而側面標籤則印上©1988, 1993 SANRIO CO., LTD，1988即是指卡通人物註冊年份，後方1993即代表產品出產年份。

側面標籤則印上©1988, 1993 SANRIO CO., LTD，1988為卡通人物註冊年份，後方1993即代表產品出產年份。（「threads＠karvitz」影片截圖）

網民表示想要：舊款先正

帖文引來不少網民紛紛表示「想要」，「睇Sanrio個logo就知係好嘢，係舊款嚟」、「我真係好喜歡以前Sanrio嘅產品有齊角色出道同產品出產年份，近年好似改咗版，唔再齊兩個年份」、「呢盒絕對唔係復刻品」、「好想要呀」、「好想買，呢啲先正」，至於有人好奇價錢，樓主回覆指10元1件，全盒30粒則售300元。

網民稱值得買來收藏

有人則指這幾盒橡皮擦值得買來收藏，「盒擦子膠大過呢度好多threads友」、「希望喺香港嘅Keroppi fans衝去買晒返屋企，唔好俾啲唔識嘢嘅細路買返去X擦」。惟有人擔心歷經多年，橡皮擦質地大不如前，「32年，啲質地都氧化啦」，但有網民就回覆，「唔會㗎， 我PC狗（帕恰狗）擦膠9X年產品仲好新，最近開仲用到」、「我有粒（擺咗）29年仲用到」。

