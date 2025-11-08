支付寶系統故障！城巴車長欲提醒乘客「坏」機　誤寫這字笑瘋全網

現時搭乘交通工具，除了使用八達通外，還有其他電子支付方式。有網民在社交平台分享照片，指在巴士上發現支付寶系統故障，巴士司機想表達「壞」機，於是試圖寫上簡體字「坏」，卻誤寫成繁體字「杯」，惹來網民爆笑，「我諗咗兩秒正解應該點寫」、「佢都係寫返繁體字啦，懶都懶唔起」、「叫人杯葛嗰部機，唔好用佢係咪」、「你個嘢杯咗」。



有城巴的支付寶系統故障，司機欲表達壞機，試圖寫上「坏」，卻誤成寫「杯」字。（「threads@domain0814」圖片）

巴士支付寶機故障 車長欲寫「坏」誤寫成「杯」

有網民在threads帳號「domain0814」上傳照片，顯示1輛城巴因為支付寶系統出現故障，乘客未能使用該支付方式繳付車資，車長想要提醒「壞」機，遂於白紙上試圖寫上簡體字「坏」，卻誤寫部首，結果寫成繁體字「杯」字，繼而弄出笑料，惹來網民恥笑。

城巴除了可以使用八達通，旁邊亦有系統供乘客使用支付寶以繳付車資。（示意圖／網上圖片）

網民：諗咗兩秒正解應該點寫

許多網民都對巴士司機「寫錯字」感到傻眼，「我諗咗兩秒正解應該點寫」、「唔X識睇簡體字嘅，呢世都諗唔到點解」、「唔識繁體，連簡體都寫錯？」、「外勞司機？」、「寫一個字都唔寫繁體字，使唔使咁慳水慳力」、「佢都係寫返繁體字啦，懶都懶唔起」；但亦有留言表示理解，「無計體諒吓，寫開繁體（字），盡咗力」。

網民笑瘋：你個嘢杯咗

另有網民不禁嘲笑，「估唔到呢張相可以令我笑出聲」、「叫人杯葛嗰部機，唔好用佢係咪」、「你個嘢杯咗」、「杯具了（悲劇了）」、「飲杯先啦衰鬼」、「cheers」、「成張紙都寫咁清楚，咁如果身上帶咗隻杯就揚一揚俾司機睇到，有杯就可以直入不需要另付車費」。

（threads@domain0814）