港鐵女子與孩童齊踎車廂　低頭用手機　車內人頭湧湧被指阻礙他人

港鐵空間有限，加上為了自身安全，不應在車廂蹲下。惟最近有網民在社交平台發文及分享影片，看到一群乘客蹲在港鐵車廂地上，包括1名較年長女子及3名孩童。當時車相頗擠迫，有大批乘客正站立，拍片的樓主禁慨嘆「你哋覺唔覺得自己好X阻埞？」，帖文亦引來許多網民熱議，正斥有關舉動會袓礙其他乘客。



有網民在社交平台發文及分享影片，看到一群乘客蹲在港鐵車廂地上。（Threads@k10.0e_影片截圖）

港鐵4乘客踎車廂地上

樓主在Threads上分享影片，在文中怒批「你哋覺唔覺得自己好X阻埞？」，而影片中則顯示一港鐵車廂內人頭湧湧，不但已沒有空座位，而且有大批乘客站立，車廂內空間不多。其後鏡頭一轉，忽然看到有4名乘客蹲坐在車廂地上，包括1名較年長女子及另外3名孩童。

網民嘲：唔覺意放個屁先

帖文引來網民留言討論，不少人開玩笑稱「車廂咁逼，企唔穩踢到啲roadblock係正常不過嘅事」、「通常呢啲就會唔小心踢到佢哋」、「問吓附近有冇人想放屁，介紹佢行埋去近距離咁放」、「唔覺意放個屁先」。另外，也有部份人擔心相關乘客的舉動有欠衛生，而且批評當中的女子沒有以身作則，「大大細細都係咁」、「其實地面係好污糟」。

（Threads@k10.0e）