鴨脷洲貨van「學神」考牌駛出駕院時撞壆　網民笑：未出發先肥佬

「學神」考試太緊張致「出事」？本港網絡瘋傳照片，指有「學神」在鴨脷洲的香港駕駛學院考試，未完全駛離學院時，近車尾部份便已經撞上門口石壆，故被網民笑稱「未開始已經結束」，「估唔到咁快就考完路試」、「未出發先肥佬」。另有留言指出，上述考場算是容易路線，「鴨脷洲都炒，不如唔好考」、「俾佢考到仲得了」、「都係搭返巴士啦」。



有「學神」在鴨脷洲的香港駕駛學院考試，未完全駛離學院時已經撞到門口石壆。（「threads＠chef_studio_by_eddy」圖片）

鴨脷洲「學神」考貨van 未駛出學院即撞壆

相片最先被網民上傳至在threads帳號「chef_studio_by_eddy」，帖主稱「呢個朋友仔，是日考車，一出閘…完」。從他分享2張照片所見，地點為鴨脷洲利南道的香港駕駛學院，1輛輕型貨車於車前掛上「駕駛考試」，而涉事「學神」正準備轉彎駛出學院，不過未知對方是否太緊張，車身還未完全離開學院範圍，車身較後位置已經撞到門口位石壆，因而惹來網民熱議。

「學神」準備轉彎駛出學院，車身還未完全離開學院範圍，車身較後位置已經撞到門口位石壆。（「threads＠chef_studio_by_eddy」圖片）

網民指路線容易：鴨脷洲都炒，不如唔好考

不少留言覺得上述考場算是容易路線，「咁樣肥法好難唔被人批判」、「上咗廿幾堂轉隻彎都搞唔掂」、「鴨脷洲都炒，不如唔好考」、「好籌都唔識珍惜」，認為對方駕駛技術有限，中止考試未尚不是件好事，「可能驚出嚟時會過線，太早扭軚」、「呢個位都好闊」、「拋出啲是常識吧，仲有咁多位」、「當係為街上嘅行人，路上嘅車輛積咗一次福」、「呢啲錯都犯，唔建議揸車」、「少個馬路炸彈，唔好咩」、「俾佢考到仲得了」、「都係搭返巴士啦」。

「學神」被嘲笑：未開始已經結束

另有網民嘲笑「未開始已經結束」，「我仲以為香港駕駛學院係一定合格，原來唔係」、「估唔到咁快就考完路試」、「考官：『我仲對緊你個名同身份證，你已經炒咗喇？』」、、「連門口都出唔到」、「都係趴，唔係pass，係趴低」、「今次考牌好貴呀」。

（facebook／threads）