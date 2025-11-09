婦人揩兩子女爬下石坡看海　單手抱嬰爬上坡　目擊者斥：不顧安全

為人身安全，切勿爬到岸下看海！有港男於網上發文發片公審1名婦人，他在啟德海濱目擊該婦人手抱嬰孩，揩同兩名年幼子女爬到石坡下看海，隨後眾人一度爬不上坡，女兒大呼「完了」。最終婦人單手抱嬰爬上坡，子女亦自行攀爬上來，港男斥責婦人為了看海不顧安全。



網民留言批評，「出咗事真係唔好勞煩人哋救你」、「睇海喺上面睇唔得？點解一定要行落去睇？」、「同追風者有咩分別」。



有港男於網上發文發片公審1名婦人，他在啟德海濱目擊該婦人手抱嬰孩，揩同兩名年幼子女爬到石坡下看海。（YouTube「魚旦撈周圍影」影片截圖）

該港男於YouTube頻道「魚旦撈周圍影」及Threads分享影片，指出事發在11月8日下午5時38分左右，他於啟德海濱拍攝日落期間，目擊1名婦人單手抱着嬰孩，單手攀爬上坡，其丈夫則在坡上等她上來。

一家四口石坡下看海 婦人單手抱嬰上坡

港男表示，現場設有告示提醒切勿爬到石坡下，他批評婦人，「為了睇海，竟然可以抱嬰孩落去，不顧嬰孩安全，而（且）沒有保安制止，出事後，一定怨政府沒有保障她和嬰孩的安全」。

眾人欲爬上坡時發現有困難，女兒叫了聲「完了」。（YouTube「魚旦撈周圍影」影片截圖）

婦人及女兒隨後欲拉着石坡的繩子爬上坡，發現不行。（YouTube「魚旦撈周圍影」影片截圖）

婦人邊單手抱着嬰孩，邊將放在石坡上的鞋履扔上坡。（YouTube「魚旦撈周圍影」影片截圖）

眾人一度爬不上坡 女兒大呼：完了

影片見到，婦人手抱嬰孩，與兩名年幼子女在岸邊石坡下，眾人欲爬上坡時發現有困難，女兒叫了聲「完了」，岸上的爸爸亦回應「完了」。

婦人及女兒隨後欲拉着石坡的繩子爬上坡，發現不行，此時兒子已自行攀爬上岸。婦人接着邊單手抱着嬰孩，邊將放在石坡上的鞋履扔上坡，然後在沒捉緊任何輔助物下爬上坡，女兒則緊隨其後。

婦人在沒捉緊任何輔助物下爬上坡，女兒則緊隨其後。（YouTube「魚旦撈周圍影」影片截圖）

婦人在沒捉緊任何輔助物下爬上坡，女兒則緊隨其後。（YouTube「魚旦撈周圍影」影片截圖）

婦人在沒捉緊任何輔助物下爬上坡，女兒則緊隨其後。（YouTube「魚旦撈周圍影」影片截圖）

網民斥：佢哋完全唔知咩叫危險

網民留言直斥，「黐線，佢哋完全唔知咩叫危險」、「究竟有幾黐線先做得出」、「佢哋真係好自私」、「然後本身靚景就會因為呢啲X街裝晒啲圍欄」。