內地兒童醫院牆上滿佈「這些字句」　看見的人都不禁鼻酸

中國大陸一間兒童醫院，近日有民眾注意到外牆被人亂塗鴉，仔細一看卻發現是出自一群住院的病童之手，讓發現的民眾瞬間鼻頭一酸。



醫院知道情況後，也並未選擇重新粉刷這些筆跡，讓看到這些字跡的民眾都感到萬般不捨。

兒童醫院內外墻被塗鴉 仔細一看卻能讓人落淚：

據悉，一間位於北京的兒童醫院，近日外牆上的塗鴉引起關注。有民眾路過時，發現牆上布滿字跡，起初以為是有心人士惡作劇亂塗鴉，但走進一看才驚覺，這些都是長期住院的病童所留下的願望。這些小朋友由於身體因素，長期待在醫院治療，不能像一般的孩子一樣正常上學、回家，因此他們在醫院的牆上抒發心情，寫下：「我想回家」、「我要出院」、「我再也不要來這裡了」等字句。

這些塗鴉讓目睹到的民眾相當不捨，此景也被一名網友錄下後，將影片上傳至網路，引起迴響。原PO感嘆：

看到牆上小朋友寫的一些話，真的一瞬間有點破防，小朋友們能有什麼小心思呢，不過是想回家。

她表示，因為自己現在也在經歷病痛，所以就感覺特別心疼，她哽咽道：

真的是希望所有的小朋友們都能健健康康。

對此，不少人留言打氣：

「看完眼淚都流下來了」

「真的太讓人心疼了」

「祝願早日康復」



