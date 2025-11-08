港鐵2乘客攜3行李箱！搭扶手梯跌篋　數名長者「骨牌咁冧」極危險

港鐵不時呼籲乘客攜帶大型行李時必須應使用升降機，但經常有人「貪方便」拖篋乘搭乘扶手電梯，結果發生危險事故。有女生在社交平台透露，指搭乘港鐵扶手電梯時，遇到有2名乘客攜帶3個行李箱，其間「失手」導致行李箱倒下，引來數名長者如同「骨牌咁冧」，幸好有人及時按下緊急停止按鈕，而她亦被人拉開，事故才沒有釀成嚴重損傷。



帖文引來網民批評涉事2名乘客，「不自量力」、「拎住篋好心搭𨋢啦」，亦有人建議港鐵應應設立罰款，以增阻嚇性，「篋上電梯，硬性罰5,000（元），睇吓仲有無人用」。



有乘客攜帶大型行李搭乘港鐵的扶手電梯，期間不慎跌落行李箱，險釀嚴重事故。（「threads＠q0w0p.ha」圖片）

「黐線，差啲夾死」，該女生在threads帳號「q0w0p.ha」發帖，指日前搭乘港鐵時，在站內遇到有乘客攜帶大型行李卻使用扶手電梯，有在場目擊者指對方「2個人拎3個篋」，卻出現「失手跌篋」情況，行李箱倒下導致電梯上有數名長者如「骨牌咁冧」。幸好有人在危急關頭及時按下緊急停止按鈕，令扶手梯停住。

樓主指出，事發當下她已經踏上扶手電梯，並聽到有人高呼「救命」，她被其他乘客從扶手電梯拉出來，所以才沒有受傷，事後港鐵職員趕到時，所有人已經散去。

港鐵乘客攜大型行李搭扶手梯 行李倒下險釀意外

從樓主上傳2張照片所見，相信事發地點為屯馬綫鑽石山站，當時2條連接大堂和扶手電梯都有不少乘客，大部份是中年人或長者，單憑相中難以判斷行李誰屬；而另一照片顯示，1個墨綠色的行李箱被放置在扶手電梯前，未知是否涉事倒下的行李箱。

港鐵呼籲乘客「左右企穩」，網民認為更應關注大型行李使用扶手梯問題，建議設罰款以增加阻嚇性。（「threads＠q0w0p.ha」圖片）

網民憂致「骨牌效應」 斥涉事乘客行為自私

不少網民都斥責攜帶大型行李卻使用扶手電梯的乘客，擔心發生意外會仿如「玩保齡球」，又指很多人「不自量力」，到發生意外時就後悔莫及，故苦勸「拎住篋好心搭𨋢啦」、「我都唔明總係要用扶手電梯，又唔係細篋嗰種」、「如果有咁嘅情況，千祈唔好企正佢哋後面，仲要望實佢哋」。有人又分享更離譜的見聞，「仲見過啲老X推bb車上電梯」、「入面有個真人嘅BB車跌嗰時，大人顧得自己定車仔，定入面個BB呢？極之自私又無公德心」。

建議設罰款增阻嚇性：硬性罰5,000元

有人認為港鐵與其呼籲「左右企穩」，倒不如先關注大型行李使用扶手梯問題，「最應該捉就係啲買餸車同篋」、「扶手電梯最多嘅意外係無緊握扶手、搬運大型行李、攝到衣物及鞋，同左行右企嘅係（佔）好少，反而兩邊都企先會造成骨牌效應」、「如果左右企滿人，個篋一跌落嚟製造恐慌，就好容易人踩人」，建議港鐵應設立罰款，以增阻嚇性，「篋上電梯，硬性罰5000（元），睇吓仲有無人用」，或者「搵鐵欄杆放電梯口啦！唔自律都無辦法」。

