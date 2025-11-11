大埔外賣炸雞曱甴疑與炸皮融合　港男呻老闆惡人先告狀：嬲到X街

港男透過外賣平台叫炸雞外賣，進食時發現炸皮上上有疑似曱甴一同被炸熟，致電店舖投訴沒有接聽，於是透過外賣平台要求退款，結果遭食店老闆深夜回電「XX我發晦氣」，對方更指曱甴是「麵包糠」，表示會退款但要求港男不要再幫襯，港男認為對方惡人先告狀，嬲到反擊「放心我以後唔會再嗌架喇，然後直接cut佢線」，之後再去報食環。



不少網民都批評食店離譜，「咁都叫麵包糠，你叫老闆食來睇下」、「X街，即係佢盤油炸過小強，今日食過呢間嘢嘅人……」。

樓主在外賣平台叫了炸雞，發現有一團深啡色異物與炸皮融為一體，他指看起來似是曱甴。（Threads@alexlyh0331圖片）

有港男在Threads發相發文，大呻早前宵夜在外賣平台叫了炸雞，發現有一團深啡色異物，與炸皮融為一體，細看下有翼有腳，於是致電向老闆反映「嚿炸雞上面有隻碎咗嘅曱甴」。可是對方沒有接聽，於是向外賣平台要求退款，至半夜3時老闆才回電。

投訴炸雞有曱甴 食店老闆咁回覆更嬲

老闆否認是曱甴，「唔係曱甴嚟，呢嚿係啲麵包糠炸咗黐咗上去就係咁樣」，樓主回覆「吓，有翼有腳喎」，老闆則稱「話咗唔係，唉算喇我退返畀你，你以後唔好再嗌喇」。

老闆的回應令樓主更不滿，反擊他「你冇X嘢下話，你而家真係有曱甴仲發X我晦氣，你今次有曱甴唔認仲要打過嚟X返我轉頭，你自己衛生問題唔認仲想鬧我屈你要退款？」。老闆回應，「唔係咁嘅意思……即係你都嗌左咁多次啦，你都未見過有曱甴啦……我見今次張單300幾蚊，平時啲人郁啲就話要退款，冇餐具又退……」。

樓主被食店老闆的回應「激嬲」，最後向食環署舉報。（《愛回家化之開心速遞》劇照）

樓主指「對方指話其他客少少嘢就要求退款，係見到我張單貴少少就覺得我係呃退款之類.……然後我仲係好嬲說話放心，我以後唔會再嗌㗎喇，然後直接cut佢線」。樓主指他多次幫襯，認為食店老闆好好人，本來只是想提醒他注意衛生，奈何對方的態度令他不滿，最後向食環署舉報。

網民鬧：呢種態度真係唔ok

帖文引來不少網民留言，有人笑言「紅棗嚟啫」、「化石咁」，有人認為「我覺得香港做飲食好難做，但見到阿強真係嚇親，佢仲要呢種態度真係唔ok」。

不少人認為食店離譜，「老闆咁委屈，報食環驗清楚，大家都放心」。（Threads@alexlyh0331圖片）

不少網民促報食環

不少人認為食店離譜，「咁都叫麵包糠，你叫老闆食來睇下」、「X街，即係佢盤油炸過小強，今日食過呢間嘢嘅人……」、「講咁多做乜，報食環，停佢生意，要大清潔佢就識驚」、「老闆咁委屈，報食環驗清楚，大家都放心」。

（Threads@alexlyh0331）