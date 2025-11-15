港鐵2男童嬉戲！母只顧玩手機懶理　玩到脫鞋男子難忍被踢離座

港鐵車廂並非自己家，家長有責任看管好自己的孩子！有網民日前在Threads上發文分享，表示自己早前乘搭港鐵，看到一家4口由金鐘站上車，其2名小孩就一直在車廂內玩耍，甚至脫鞋站到座位上，其間有1名男乘客坐在中間座位，但男童卻「踢個男人踢到人走咗」，並且歡呼。樓主於粉嶺站下車前，仍見2童在玩耍，但他們同行的母親卻全程自顧自玩手機，沒有看管好孩子，任由他們在車廂內跑來跑去，以及在座位跳上跳下，對其他乘客造成滋擾。



有網民在Threads上發文分享，表示自己早前乘搭港鐵，看到一家4口由金鐘站上車，其2名小孩就一直在車廂內玩耍，對其他乘客造成滋擾。（Threads@key.6_8圖片）

2男童港鐵車廂玩耍滋擾乘客

樓主早前在Threads發文，慨嘆有家長在港鐵車廂內沒有好好看管自己的小朋友。他表示，涉事的一家4口由金鐘站上車，4人本來坐在一整排的座位，但其中2名男童不停在車內玩耍，「不停跑嚟跑去，企上張凳」，一直吵鬧不停，直至樓主在粉嶺站下車仍未停止。

樓主續指，乘車期間曾有1名男乘客在九龍塘站上車，坐在涉事一家人的中間座位，1名男童「就係咁踢個男人踢到人走咗，然後喺度歡呼？」，他們的母親則只顧自己玩手機，完全沒有阻止，「正牌冇家教」。

樓主形容2名男童自上車就一直吵鬧不停，直至樓主在粉嶺站下車仍未停止。（Threads@key.6_8圖片）

主稱其中1名男童「就係咁踢個男人踢到人走咗，然後喺度歡呼？」，他們的母親則只顧自己玩手機，完全沒有阻止。（Threads@key.6_8圖片）

男乘客被迫離座

根據樓主在帖文上傳的照片，則顯示2名男童均已脫鞋，而2對鞋則散落在座位四周，其中1張照片更看到1名男童疑在母親幫忙下脫掉上衣，樓主在文中提到的男乘客則一臉無奈地坐在中間。

網民怒斥：冇家教

帖文一出，隨即引來網民留言，紛紛批評涉事的家長不懂教導小朋友，「公眾場所又除衫又除鞋」、「唔小心踢咗隻鞋出車，垃圾家長，垃圾細路」、「自小不教導」、「因為做人母親不識教孩子」、「佢唔整場大龍鳯點霸晒成張凳」、「冇家教嘅小朋友」、「當自己屋企咁，佢對鞋咁近門口，應該要喺就閂門啲時候踢出車」。

（Threads@key.6_8）