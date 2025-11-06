行李篋放巴士輪椅位！港女斥累母雙腳難伸展　公審乘客拒移開惹議

搭乘交通工具若攜帶大型行李，應顧己及人，更遑論影響殘疾人士！有港女日前攜帶坐輪椅的母親乘坐巴士，但上車後遇到輪椅位被人擺放行李箱，她和車長分別2次請行李所屬乘客前來認領移開，但未有人理會。該乘客待要下車時才「施施然」從座位行出來，樓主不忿質問對方：「點解可以咁厚面皮？」對方正想反過來指責她們母女，樓主便斥責對方阻礙其他人下車。



有網民批評該攜行李箱乘客自私，「呢架又唔係機場巴士，要放行李咁巴閉（搭）的士啦」、「有輪椅喺度，前面唔應該有其他嘢，一急停車嗰啲物品撞落個輪椅人士度，咁就唔好啦」；但有人覺得樓主要求過多，「多出來的空間也應該共用，唔係話唔體諒坐輪椅的情況，而係您追求一個過多空間，唔俾其他人共用」、「放到輪椅其實無咩好講，要舒服伸腳就call的士」。



1個綠色行李箱橫放在地上，輪椅人士只是剛好足夠空間入位，若然要下車恐怕會受阻。 （「threads@sol_itude24」圖片）

行李箱放巴士輪椅位 司機提醒乘客拒認領移開

該女生在threads帳號「sol_itude24」發帖，指陪坐輪椅母親搭乘巴士時，遇到有乘客將行李箱放置在理應用作擺放輪椅位置，指對方其實坐於下層座位，而她和司機分別2次請該乘客移開行李，但批評對方未有理會。從事主上傳照片所見，有1個綠色的行李箱橫放在地，而輪椅只是剛好有足夠空間入位，若然要下車恐怕會受阻。

樓主指，剛好她和涉事乘客都在同一個站下車，形容「我哋望住佢，因為個喼頂住」，並質問對方「點解可以咁厚面皮？」對方聲稱不知情，正想反過來指責她們母女之時，樓主便先發制人，喝斥其阻礙他人下車。

事主理解「坐輪椅唔係大晒」 認為輪椅位應先讓予殘疾人士

樓主補充，由於她母親不能久行，而長時間坐下亦會腳腫，需要「伸腳」鬆展。她明白「坐輪椅唔係大晒」，其他乘客亦有權使用該位置，但批評涉事乘客明知有輪椅人士上車都不願拿開行李箱，不滿斥「到底諗咩？」

有網民曾目擊輪椅位因有輪椅和行李，大媽發現她未能擺放行李，竟將行李箱放在走廊通道，斥其自私。（「threads@k3aio」圖片）

帖文引來兩極討論，有部份人批評樓主，「你會唔會叫企喺座位前面嘅人行開俾你伸吓隻腳」、「伸乜X嘢腳，咁巴閉坐的士啦，仲公審人」、「放到輪椅其實無咩好講，要舒服伸腳就call的士，地鐵大把人都唔舒服，唔通趕走啲人」、「輪椅位應該俾輪椅優先用，而多出來的空間也應該共用，唔係話唔體諒坐輪椅的情況，而係您追求一個過多空間，唔俾其他人共用」。

有足夠空間入輪椅VS自私行為 惹網民激辯

但更多留言斥涉事乘客自私，「呢架又唔係機場巴士，要放行李咁巴閉（搭）的士啦」、「有輪椅喺度，前面唔應該有其他嘢，一急停車嗰啲物品撞落輪椅人士度，咁就唔好啦」、「大叫係咪失物」、「應該係有人漏咗，建議直接擺開佢，等司機埋總站再上報#曲」、「輪椅位緊係輪椅大晒，無人應機就推走個喼」，甚至提議可直接將腳晾放上行李箱，而樓主則擔心「等陣話我偷野咁點？」又認為「我始終覺得我可以賤嘴，但行為唔可以受呢啲人影響」。

巴士司機分享方法 對付自私乘客

有巴士司機則以各種方法應對自私客人，「琴日個南亞司機直接將輪椅位2個篋掉咗喺行李架最上層，個港女落樓下見到喺到X邊個放最高佢點拎，司機X佢2個篋阻住輪椅人士上車，問又問過2個篋有無人，又無人理咪掉上去囉」、「以前如果遇到呢啲情況，我係直接熄車（匙），一熄車就自然有人認頭，唔使我出手」、「試過鬧爆啲呀嬸死要塞架買餸車落去！真心好想唔畀佢哋上車」。

（threads@sol_itude24）