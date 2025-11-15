搭的士獅子山隧道費收80元？　乘客問司機驚揭誤會大了：好樣衰呀

這也太尷尬了！有的士乘客於網上分享1件「瘀爆」事件，當時司機提議行車路線途經獅子山隧道，他同意後司機按錶計算附加費，他看了眼價錢，發現竟高達「80元」。樓主經一輪內心掙扎，忍不住問司機「唔係8蚊雞嘅咋咩？」，司機平靜回答「係呀，8蚊呀」，樓主不明所以，直至身旁伴侶說了句，樓主才恍然大悟發現誤會了司機，遂慌忙道歉。



該的士乘客於Threads發文分享事件，憶述當時司機問道「你行咩隧道，獅子山好唔好？」，他答應後開始玩手機，緊接聽到司機按錶計算附加費，他看了眼價錢，發現竟高達「80元」，他安慰自己之餘還與身旁伴侶說「隧道來回錢，差唔多啦」。

搭的士經獅子山隧道被收「80元」？

惟樓主質疑價錢，腦中冒出多個問號，「咩隧道要咁多錢？」、「而家唔係繁忙時間，咁貴嘅咩？」、「又係嘅，新界出九龍，唔係喎，又唔係九龍出港島」。

樓主問司機獅子山隧道費「唔係8蚊雞嘅咋咩？」，司機平靜回答「係呀，8蚊呀」。

樓主問司機驚揭誤會大了

樓主忍不住提出疑問，並準備好要與司機「嘈交」，「司機司機，點解要80蚊，獅子山隧道唔係8蚊雞嘅咋咩？」，司機平靜回答「係呀，8蚊呀」，樓主指出「係囉，8蚊，而家80蚊喎」。

此時，伴侶冷靜說了句「跳錶係寫8蚊，嗰到唔係$80蚊」，樓主定神一看，發現自己弄錯趕忙道歉，「對唔住對唔住，唔好意思，我誤會咗，真係唔好意思呀」。司機非常有禮貌與接納地回應，「唔緊要唔緊要，誤會啫」。

伴侶冷靜說了句「跳錶係寫8蚊，嗰到唔係$80蚊」，樓主定神一看，發現自己弄錯趕忙道歉。

樓主：好樣衰呀，唔好意思呀

樓主表示，其內心不斷大叫「呀，救命呀，救命呀，好樣衰呀，唔好意思呀」，直言十分尷尬，「真係成日發生好多呢啲『樣衰』事件」，並感激「市面上仲有好多好好嘅的士司機呀！」。

有網民讚事件中的司機「有修養」，亦有人說「平心而論，大多數的士司機都係好」。

網民：樓主要配過副眼鏡

有網民留言笑說，「你嗰下關心個80蚊都唔諗下車費已經去到983（元）」，樓主回覆道「左邊嘅跳錶，係細個由老母講佢嘅心臟訓練，而令我都有同等上到某個數，每跳一下，個心都跳一跳嘅心情，右邊係我腦袋永遠計唔到幾多錢嘅隧道費」。

另有網民表示，「其實係$98380，為咗程的士你揀錯隧道，你另一半而家揹緊街數」、「983蚊應該兜到香港兩圈」、「8.0同80差好遠喎，你係眼殘定係數學底差」、「小數點，係咪夜晚太暗散光」、「樓主要配過副眼鏡」、「平心而論，大多數的士司機都係好」、「司機有修養」。

