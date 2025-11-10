的士司機腳伸車外不關門駕駛　另1行為亦違法　網民斥：危險駕駛

隨時害己害人！網上流傳影片，有的士司機在的士站慢速行駛期間，竟打開右邊車門、伸出右腳在地上，右手更拿着煙吸食，有人從後方偷拍並於網上公審，引來網民紛紛批評「恐怖司機」、「危險駕駛」、「當電單車隻腳隨時掂地咁揸」。



網上流傳影片，有的士司機在的士站慢速行駛期間，竟打開右邊車門、伸出右腳在地上，右手更拿着煙吸食。（Threads@hk907siu）

有港男於Threads發文發片指出，「行住食煙見得多，開住車門畀住油食，真係第一次」。8秒影片見到，1輛市區的士前進期間，司機打開了右邊車門，伸出右腳在地上，右手未有放在軚盤上，而是拿着煙吸食。

的哥腳伸車外不關門駕駛 同時手拿煙吸食

網民紛紛批評，「落右腳，不合格！」、「的士佬揸開電單車」、「傳說中嘅腳剎？」、「這是剎車壞了嗎？要用腳來輔助」、「幾瘋狂，竟然唔怕有人偷拍」、「有片有車牌基本上中梗，仲有周圍都係仇家同埋車cam，咁樣好型咩？」、「部車租，佢覺得喺身上點玩都唔會跌錢」、「出意外就唔該晒你」、「應該夠做危駕停牌半年」。

拍片者指出，「行住食煙見得多，開住車門畀住油食，真係第一次」。（Threads@hk907siu）

的士司機已犯3罪

根據香港法例第374章《道路交通條例》第37條，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪。一經循公訴程序定罪，可處第4級罰款（2.5萬港元）及監禁3年；一經循簡易程序定罪，可處第3級罰款（1萬港元）及監禁12個月。

根據第371章《吸煙（公眾衞生）條例》第4條「禁止在公共交通工具內吸煙」，任何人不得在公共交通工具內，作出吸煙行為，如違反規例，即屬犯罪，一經循簡易程序定罪，可處第2級罰款（5,000港元）。

根據第600章《定額罰款（吸煙罪行）條例》，任何人在法定禁止吸煙區或公共交通工具內作出吸煙行為，執法人員有權向他們發出定額罰款通知書，罰款1,500元。