喉嚨痛自行買抗生素！男子病情轉差喉嚨現「雪花」劇痛　證患這病

抗生素不可亂服！內地有男子因喉嚨痛，自行到藥房買抗生素治療，可是病情未有好轉，反而有惡化迹象。他趕緊到醫院求診，檢驗發現咽喉內壁有一層白茫茫「雪花」，證實患受白色念珠菌感染的「真菌性咽喉炎」。醫生提醒市民，抗生素主要針對細菌感染，對治療病毒或真菌無效，亂服抗生素可致病情惡化。



張男自行到藥房買抗生素醫喉嚨痛，可是最後病情惡化，要到醫院求診。（網上圖片）

綜合內地媒體報道，居於浙江省寧波市的36歲張姓銷售員，平時工作忙碌，又愛熬夜，約在1個月前開始感到喉嚨痛，於是自行到藥房買抗生素服食來消炎。可是病情沒有好轉，喉嚨灼熱情況愈趨嚴重，並出現吞嚥困難，張男於是到醫院求診。

咽喉布滿「雪花」 證染白色念珠菌

醫生發現張男的咽喉壁布滿白色斑點，「就像蓋住一層雪花」，檢驗找出病原體是白色念珠菌，並非一般細菌感染，而是真菌感染。醫生指出抗生素能殺死致病菌，但同時會把口腔和咽喉內的好菌與壞菌一併消滅，讓白色念珠菌乘虛而入。經恰當治療後，張男咽喉的「雪花」已消退，疼痛明顯獲得緩解。

醫生發現張男的咽喉壁布滿白色斑點，檢驗找出病原體是白色念珠菌。（網上圖片）

醫生警告不可亂服食抗生素

醫生又指張男長期熬夜，加上壓力大，導致免疫力下降，引發真菌性咽喉炎。醫生又提醒市民，抗生素主要針對細菌感染，對病毒性或真菌性無效，「若自行用藥不當，反而導致菌群失衡，讓病情更複雜」。醫生建議若出現喉嚨痛、發燒、吞嚥困難等症狀，應及時到醫院就診，切勿故亂服食抗生素。