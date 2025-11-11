大叔夜晚暢游城門河影片瘋傳　目擊者：CXS　網民：啲菌多過馬桶

城門河環境幽靜，可是水質一向為人詬病，曾被驗出大腸桿菌量超標1300倍。不過，有港男拍到有大叔在夜間時份，在城門河中游水。港男初時以河中有大魚在游動，看真才發現原來是有人在暢泳，不禁心中大叫：「CXs」，影片瞬間在網上瘋傳。有網民看後表示驚訝，「黐X線，城門河啲菌多過馬桶，點解佢唔係馬桶游水」、「仲要游蛙式，每潛一下落水就等於飲屎水」。



樓主本來在跑步，但見有大叔在城門河中游水。（Threads@kenneth_llm影片截圖）

大叔戴住泳鏡用蛙式在河中緩緩暢泳。（Threads@kenneth_llm影片截圖）

大叔戴住泳鏡用蛙式在河中緩緩暢泳。（Threads@kenneth_llm影片截圖）

大叔戴住泳鏡用蛙式在河中緩緩暢泳。（Threads@kenneth_llm影片截圖）

有港男在Threads上發布影片，他指自己本來在城門河畔跑步，看到河中間有東西載沉載浮，初時以為有魚在河中游水，但細看之下發現原來是有名大叔在暢泳。從影片可見，當時為夜間時份，河邊都有不少市民在聚集乘涼，而在河中有名大叔，戴住泳鏡用蛙式在河中緩緩游動。

大叔城門河暢泳 震驚網民：好X癲

影片令網民大表震驚，「好X癲，屎水都敢跳落去，仲要游蛙式，每潛一下落水就等於飲屎水」、「黐X線，城門河啲菌多過馬桶，點解佢唔係馬桶游水」、「附近有咁多游泳池唔游係都要游汚水」、「會唔會有皮膚病」。

河邊有不少人在乘涼。（Threads@kenneth_llm影片截圖）

樓主大感震驚：CXS。（Threads@kenneth_llm影片截圖）

不少網民也被震撼到：「好X癲，屎水都敢跳落去，仲要游蛙式，每潛一下落水就等於飲屎水」。（Threads@kenneth_llm影片截圖）

有網民指「城門河個種重金屬味係永世難忘嘅，所以好佩服呢位人兄」。（Threads@kenneth_llm影片截圖）

網民：欲挑戰印度恆河，必先挑戰沙田城門河

有人指城門河「其實係明渠」、「目測都見過屎浮水」。有「過來人」分享經歷，「以一個跌過落城門河又唔覺意飲咗啖河水嘅過來人嚟講，城門河個種重金屬味係永世難忘嘅，所以好佩服呢位人兄」。有網民則笑言，「欲挑戰印度恆河，必先挑戰沙田城門河」。

城門河火炭段曾被染成綠、藍及黃等顏色，環保署指河水遭工商業及生活污水污染，當時區議員抽取樣本化驗揭大腸桿菌量超標1300倍。而沙田泳池對開一路延伸至大會堂的城門河亦曾出現多達千條魚屍。

（Threads@kenneth_llm）