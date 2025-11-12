Sukiya食壽喜燒！食客打邊爐突拔走Gas致噴火　港女：爭啲被謀殺

去餐廳吃飯竟也有危險？有網民在社交平台分享，指近日在連鎖日式牛丼店享用壽喜燒時，遇到有女食客在卡式石油氣爐還未關火時，直接從爐內拔走石油氣瓶，導致石油氣爐「噴火」，故傻眼表示「食壽喜燒食到爭啲俾人謀殺」。



不少網民批評該食客缺乏常識，「呢啲就（係）所謂蠢比惡危險」、「壞人絞盡腦汁，不如蠢人靈機一動」、「而家連食壽喜燒都要考牌」，又質疑正常石油氣爐應該設有保險掣上鎖，「乜唔會有safe lock，未閂火都掹到咁癲」。



有女生在連鎖日式牛丼店享用火鍋時，突然從石油氣爐抽出石油氣瓶，導致石油氣爐「噴火」，嚇壞同場食客。（AI生成圖片）

Sukiya食客打邊爐突拔走Gas 石油氣爐即噴火

「好癲，原來打邊爐都要有常識嘅」，事主在threads帳號「yuuhi2000」發文，指她日前首次到連鎖日式牛丼店Sukiya吃壽喜燒，卻形容「食到爭啲俾人謀殺」。她表示，用餐途中突然聽到旁邊餐枱有女生傳出尖叫聲，之後發現原來對方因在打邊爐期間，未有關火便直接從卡式石油氣爐抽出Gas（石油氣瓶），繼而導致石油氣爐「噴火」。

港女驚呼：食到爭啲俾人謀殺

樓主欣賞店員反應及時，先是上前了解情況，之後再安撫該女生，然後收走被燒燶的物件，但就不滿涉事食客行為，擔心不幸導致火警，「如果佢支gas夠氣，我諗在場所有人都變晒熟人」。

樓主欣賞店員反應及時，先是上前了解再安撫該女生，但就無奈表示「原來打邊爐都要有常識嘅」。（「threads＠yuuhi2000_」圖片）

網民嘆：壞人絞盡腦汁，不如蠢人靈機一動

許多網民斥責涉事女生缺乏基本常識，「Common sense is not common（常識並非人人都有）」、「壞人絞盡腦汁，不如蠢人靈機一動」、「呢啲就（係）所謂蠢比惡危險，俾店員整咪算」、「心血少啲都唔得」、「咁多手做咩？差啲連條命都無埋」、「而家連食壽喜燒都要考牌」，又質疑正常石油氣爐應該設有保險掣以上鎖，「啲後生可能用開電磁爐，未用過gas爐？」、「乜唔會有safe lock，未閂火都掹到咁癲」。

誇張事件逐個睇

有留言則分享更誇張事件，「我去遊學團嗰陣，有個領隊唔識用gas爐打邊爐，又係夾硬掹支gas，最後原地爆炸直接入院」、「仲有嗰啲原隻蛋入微波爐叮又唔篤穿嗰啲，有次返工行去廁所，行經pantry突然聽到個爐好大聲有嘢爆炸咁，嚇X死」、「以前有個同事將個金屬飯盒放落微波爐叮，好彩有其他同事及時發現，如果唔係成間公司俾佢炸咗」、「前排去7-11叮嘢，見到有部微波爐着閃光，有個蠢男仔成個杯麵連錫紙放入去，之後就行開咗去睇貨架，我即刻撳停再問邊個放錫紙入去叮，我成日都覺得便利店員工搵命博，你唔知啲人放咩入微波爐」。

