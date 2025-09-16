台7-Eleven微波爐叮「這種便當」竟當場起火　店員淡定滅火獲讚

現在許多便利店都有設置自助微波爐，供有需要的民眾親自操作、加熱食物。



不過，台灣新竹某連鎖便利店日前有一名男子將木製便當盒放入微波爐加熱，怎料竟意外起火，讓他當場看傻。畫面曝光後，立刻在網路上掀起熱議。

一名男子將木製便當盒放入便利店微波爐加熱，結果意外起火燃燒（Facebook）

加熱木製便當盒險釀火災

一名網友日前在臉書社團「竹北人有事嗎？」上傳一段影片，內容為一名男子在進入某便利店後，將手中的木製便當盒放入自助微波爐中加熱，未料竟意外起火，讓他當場在微波爐前看傻眼。

所幸便利店店員見狀後立刻提水救火，這才避免火勢延燒。原PO對此也在貼文中搖頭直言：

拿木製便當到便利店微波搞到直接『發爐』，實在有才。

影片曝光後，立刻引來大批網友熱議：

「便利店微波爐很貴喔」

「有事嗎，木材能微波」

「看來有人要因為一個便當賠上一台微波爐了」

「都這麼大的人了，自己闖的禍不能自己處理後續嗎」

「想製作木炭」

「店員厲害，好淡定」



木製餐具不建議微波加熱

事實上，過去就曾有專家解釋，木製餐具通常內含水分，加上木材本身不導電，故在微波爐內加熱時恐導致木材的內部水分蒸發、產生壓力，進而造成餐具破裂或變形。另外，微波爐產生的瞬間高溫，甚至可能讓木材起火。

專家建議，如果購入的飲食是裝在木製餐具內，但又需要加熱的話，應先將飲食裝入耐熱的玻璃、陶瓷或塑料餐具，以免引發火災、危害人身安全。

