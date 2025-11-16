私家車車尾玻璃貼「女新手」！港女鬧自我矮化　網民：做咩加女字

駕駛無分性別。有港女見到街上有私家車，在車後玻璃貼上「女新手」，認為對方「自我矮化」，「新手擺個P就得啦，自認女仔揸車一定差咁」，她認為不會令其他司機更加禮讓，「淨係會笑你咋」。帖文引來不少網民留言，「真，新手咪新手，加個女字做咩」、「自己係女人都認為自己唔得，咁咪默認左社會對女性既偏見囉」。



樓主認為貼上「女新手」等如「自認女仔揸車一定差咁」,更會惹人笑柄。（Threads@ualgniyneuy_圖片）

有港女在Threads上發相，在元朗教育路見到一輛灰色私家車，車尾玻璃上貼有寫上「女新手」貼紙。樓主認為這是多此一舉的表現，更形容「每次見到呢啲女新手／女司機貼紙就燥」，認為新手只要掛上「P」牌便夠了，貼上「女新手」等如「自認女仔揸車一定差咁」，也不要抱有在馬路上會有其仔司機因此禮讓，反惹人笑柄而已。

私家車車尾貼「女新手」 網民：加個女字做咩

帖文引來不少網民熱議，「新手就新手，關乜男女事」、「真，新手咪新手，加個女字做咩」、「事實係根本大部份造成人命傷亡嘅交通意外都係男駕駛造成，唔明點解有啲女人咁鍾意自我矮化」、「自己係女人都認為自己唔得，咁咪默認咗社會對女性嘅偏見囉」。

有網民認為「新手就新手，關乜男女事」。（《 Drive My Car》劇照）

網民：自嘲都係幽默嘅一種

有網民認為不要這樣緊張，「人哋會驚你避你，係有着數」、「其實自嘲都係幽默嘅一種，只係崩口人聽到會覺得特別哽耳啫」、「有次搭巴士見隔離部私家車貼住女車手，點知望上去原來係男司機」。

（Threads@ualgniyneuy_）