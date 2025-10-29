超載！小巴滿座仍上客　司機安排2乘客咁坐　網民：使唔使咁博？

日前網上瘋傳影片顯示警方「放蛇」，派警員假扮乘客登上小巴，然後票控未有佩戴安全帶的市民，引來全城關注！不過有小巴司機似是「無有怕」，被乘客拍下照片，顯示當時小巴經已滿座，但他容許2名乘客登車，分別坐於司機座位旁邊，以及最後排的走廊位置。涉事2人不但未能佩戴安全帶，司機亦涉嫌超載，故引來網民驚嘆，擔心萬一發生意外，全車乘客或未能獲保險公司賠償，「唔出聲就係助長歪風，蝕底係自己」。



根據香港法例規定，車輛超載首次被定罪可被處以罰款5,000元及監禁3個月，如屬第二次被定罪或隨後再次被定罪，可被處以罰款1萬元及監禁6個月。



網上流傳照片，顯示有小巴經已滿座，但司機仍容許2名乘客登車，涉嫌超載。（facebook群組圖片）

有網民在facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」分享2張照片，顯示1輛小巴經已滿座，但司機仍然容許2名乘客登車，涉嫌超載，樓主因此質疑「使唔使咁博呀？前多個後多個，7蚊一個啫」。

小巴滿座 司機仍准上客涉嫌超載

從相中可見，1名女學生坐於司機座位旁邊、靠近八達通拍卡機位置，從背影看她坐姿極為休閒；另一名大叔則坐於最後排，疑似在走廊位置擺放1張椅子，然後直接當成座位，由於以上2個位置根本沒有設置安全帶，若然小巴突然急煞，可能會發生意外。

1名學生坐於司機座位旁邊，另一大叔在最後排走廊位置疑似擺放1張椅子，然後直接當成座位。（facebook群組圖片）

網民：風頭火勢仲夠膽超載？

帖文引來網民驚嘆司機「大膽」，「而家風頭火勢，小巴佬仲夠膽超載？」、「超載加無攬安全帶，罰起上嚟條數襟計」、「就算一個女人坐一個座位，攬住個細路都一樣係超載」、「超載保單失效，出事成車乘客無得賠」、「唔出聲就係助長歪風，蝕底係自己」，又笑言「冇扣，冇扣，冇扣」、「嗰2個人唔使罰，因為座位並沒有配備安全帶」。

小巴超載是常事？ 理解司機「搵食艱難」

有人指小巴超載雖然是違法，但卻是常事，「第一次坐小巴？」、「呢個情況一般深夜就會出現」、「我試過0515收工坐紅Van，最後上車為22人，車只是16人紅Van」、「班次減少，載客量增」、「坐地下都見過」、「當你想返屋企或者趕返工，司機畀你喺前嗰個或者後嗰個你就會明白」，亦理解司機「搵食艱難」，「富貴險中求」、「搵多7蚊得7蚊」。

法例規定汽車載客人數，不得超過該車輛的登記文件所指明的數目。（示意圖／資料圖片）

小巴司機超載 最高可被罰款1萬及監禁6個月

根據香港法例第374G章《道路交通(交通管制)規例》第53(3)條，在道路上的車輛的司機所運載的乘客，人數不得超過該車輛的登記文件所指明的數目，或不得超過根據《道路交通(車輛登記及領牌)規例》(第374E章)發出的超額載客許可證所許可的數目。任何人無合理辯解而違反條例即屬犯罪，首次被定罪可被處以罰款5,000元及監禁3個月，如屬第二次被定罪或隨後再次被定罪，可被處以罰款1萬及監禁6個月。

乘客登上超載小巴 若有意外將影響索償

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄過去曾就汽車超載事件回覆《香港01》，他指公共交通工具均清楚列明載客人數，並按車輛載客量與保險公司訂立保單，超載車輛不屬保障範圍內。乘客如登上加裝額外座位的紅頂小巴，應即時舉報及下車，否則如同「知法犯法」及影響索償。羅少雄續指，如小巴因超速駕駛而發生意外，保險公司會賠償，惟乘客或因「參與事件 」，需承擔部份責任，「保險公司未必賠咁足」。

（facebook「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」）