巴士阿伯大聲播抖音片！無視「保持安靜」廣播　司機奇招KO即道歉

乘搭巴士不應騷擾司機及乘客。有港男於社交平台表示，乘搭巴士時有阿伯用手機大聲播放抖音（TikTok）影片，騷擾全車，即使司機多次廣播「請保持車廂安靜」，阿伯仍沒有收斂，最終司機忍無可忍，停下巴士後走到阿伯旁邊，霸氣1句令阿伯即時關上手機喇叭並道歉，令司機回復寧靜。



事件引來網民熱議，大讚司機「做得好」，「個司機型喎」、「呢啲車長要畀like」；亦有網民認為雖然用手機大聲播片行為不當，但應體諒長者，「我諗啲阿伯老咗聽力真係弱啲，佢哋開得大聲以為好普通，但唔知影響其他人」。



乘搭巴士不應騷擾司機及乘客。（資料圖片）

巴士內大聲使用手機行為常掀爭議。該港男於11月11日在社交平台threads發文，指當日早上乘搭巴士，「想瞇埋眼恰一陣」，就聽到有人開手機喇叭大聲播普通話抖音歌曲影片，「我心諗點啊，當係自己屋企？」。

巴士阿伯大聲播抖音影片 懶理多次「請保持車廂安靜」廣播

樓主稱，本想阻止想關行為，但未能確認聲音來源，而巴士多次響起「請保持車廂安靜」廣播，聲音卻仍未停止，「連續播咗三、四次之後，啲抖音歌都係無停到，應該全車人都聽到」。

巴士內大聲使用手機行為常掀爭議。（運輸署影片截圖）

司機霸氣KO 阿伯即道歉

樓主續說，幾分鐘後司機終忍無可忍，在巴士埋站停下後，走到下層前排1名阿伯旁邊，「好霸氣」地大聲問「你仲唔熄咗佢？你聽唔到我頭先廣播嘅咩？叫你保持安靜啊。你一係熄咗佢，一係落車聽，你咁樣騷擾到其他人加嘛」，阿伯聞言即時關上喇叭並道歉，車廂回復安靜，「（阿伯）好怯咁同司機講唔好意思，我內心默默為司機大哥拍手，型啊！」。

司機忍無可忍，「好霸氣」地大聲質問阿伯，阿伯即時關上喇叭並道歉。（AI生成圖片）

網民：個司機型喎

網民看過帖文大讚司機「做得好」，「個司機型喎」、「呢啲車長要畀like」、「要email表揚司機」、「車長well done，希望阿伯下次用耳機」。也有網民分享類似經歷，「我都有次試過坐上層，有個阿伯喺我隔籬一坐低就大聲睇抖音，特別嗰啲尖聲大笑聲，跟住我喺佢耳邊咆哮叫佢細聲啲，嚇到佢差啲跌電話再塞返部機入件衫個口袋，全程都唔敢拎部機出嚟，終於耳根清靜晒，仲有人拍手掌叫好」。

不過亦有網民認為，雖然用手機大聲播片行為不當，但應體諒長者，「我諗啲阿伯老咗聽力真係弱啲，佢哋開得大聲以為好普通，但唔知影響其他人」。