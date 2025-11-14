上水大媽亂過馬路斷正！警員截停繼續施施然慢行　這舉動震撼網民

亂過馬路罰2,000元！網上流傳影片，上水有大媽亂過馬路，施施然在車來車往的馬路上「打斜」橫過馬路，結果走到對面巴士站時，遭守候的警員捉個正着，但大媽看到警員後竟只「揮了一下手」，未有停下，於是警員只好跟在身後，走了幾步後終於成功截停大媽查問。



網民留言揶揄大媽，「佢揮一揮手，當係拒絕傳單咁講聲唔使啦唔該」、「我趕時間，唔得閒做問卷」，又批評「有天橋又唔行，咩料？」、「簡直係明目張膽咁犯法」、「抵死，揸車成日遇着大地任我行嘅路人，真係累死人」。



網上流傳影片，上水有大媽亂過馬路，施施然在車來車往的馬路上打斜慢行。（Threads@asiaidiotdrivers）

Threads專頁「asiaidiotdrivers」分享1段30秒影片，配文寫道「除咗恭喜之外都唔知可以講啲咩」。影片見到，片主從天橋位置拍攝下方馬路，有大媽未有使用行人過路處或天橋，而是選擇亂過馬路，施施然打斜慢行，大媽先在巴士前方走過，走到中段期間，有輛私家車為免撞到她而慢駛。

亂過馬路被員截停 揮一揮手行開

大媽靠近巴士站快將走上行人路時，有警員立即走近，大媽見到警員卻未有停下，竟只揮了一下手就繼續行走，於是警員只好跟在身後，走了幾步後終於截停大媽，並拿起寫字夾板查問及記錄，當時升降機位置有另1名女警，而片主於片尾說了句「抵X死」。

網民：佢揮一揮手，當係拒絕傳單

網民紛紛嘲諷及批評大媽，「佢揮一揮手，當係拒絕傳單咁講聲唔使啦唔該」、「抵啦咁串仲慢慢行」、「抵死，呢啲大支嘢奉旨讓路俾佢，禍害人間」、「恭喜佢，透過今次經歷長知識喇」、「即時派彩，有時啲人都變咗慣性，咁大個企喺度睇唔到？趕時間？」、「見到Sir好似見到街坊say個hi咁」、「佢冇俾車撞已經算好彩」。

有網民指出，「上水這個位置由早到晚都係咁繁忙，隔籬有天橋，但不論男女老幼都係隨意穿越馬路，甚至有在大車之間隨意鑽、為追巴士而衝入巴士站、肉體擋車都係家常便飯，使行經這個位置的駕駛者一定要打起12分精神」、「其實依家條橋仲開多咗個升降機（行前兩步就係），連樓梯都唔使行，點解仲要喺馬路穿插行過」。

香港法例：胡亂過馬路罰款2,000元

根據香港法例第374G章《道路交通(交通管制)規例》，任何人不得在以下情況橫過馬路，包括身處斑馬綫控制區內，但卻不在斑馬綫上；身處距離交通燈控制的過路處15米範圍內，但卻不在該等交通燈所運作的過路處；身處距離行人天橋或行人隧道或該天橋或隧道的任何部份15米範圍內，但卻不使用該天橋或隧道。任何人無合理辯解而胡亂過馬路，即屬犯罪，可處第1級罰款（2,000元）。