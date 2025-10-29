北上住酒店！港女飲品放枱面疑被「加料」　杯蓋驚現毛髮極嘔心

出門在外住酒店，真是要加倍提高警覺！有港女近日北上出差，住酒店其間將1杯飲料放在枱面，事後發現杯蓋疑似黏附1條人體毛髮，懷疑被執房人員「加料」，遂於社交平台圖文並茂公開事件，藉此提醒「一個女仔住酒店真係（要）小心啲」。



有網民表示噁心，「好彩發現到」、「嘢飲呢家嘢，一離開得耐就唔會再飲，細個聽得多加料個案」，有人好奇她有否向酒店反映，她則表示「講嚟都無用，唔覺得佢哋會處理」。



有港女北上出差住酒店，發現放枱面的飲品杯蓋離奇出現1條疑似體毛，懷疑被人「加料」。（「threads＠ruby0327」圖片）

港女北上出差住酒店 枱頭飲品疑被「加料」

「小心大陸酒店執房」，該女事主在threads帳號「ruby0327」發文，指日前因出差所以入住內地酒店，並獲分配每人一間房。當日她趁午餐購買1杯飲料，上房後發現拿錯細飲管，又因為太飽緣故「飲咗幾啖就無飲 」，然後直接將飲料放在枱面，便離開房間。

杯蓋黏附黑色、呈鬈曲毛髮 事主猜測是體毛

直至她返回房間時發現執房員工「好好手尾幫我冚返杯嘢飲」，「結果一打開成條X毛喺杯蓋入面」。從她上傳照片可見，的確有1條黑色、鬈曲的毛髮黏附杯蓋，但未能肯定是否人體毛髮，而樓主強調「我自己做左laser（激光脫毛）」，確信那條毛髮並不屬於她，相信飲料是被人「加咗料」，覺得事態恐怖，故藉事件呼籲「一個女仔住酒店真係（要）小心啲」。

樓主指她是將杯蓋向下擺放枱面，排除空氣中的毛跌落所致，意指涉及人為。（《寶寶大過天》劇照）

網民大驚：好彩發現到 提醒飲品離開視線範圍後勿飲用

許多網民覺得細思極恐，「就算你無做laser ，條X毛都唔會係你」、「勁噁心，好彩發現到」、「我開頭以為我電話有條毛」、「出門在外通常開咗無飲晒食晒，離開咗返來都唔會要，嘥嘢都係咁話」、「一離開得耐就唔會再飲，細個聽得多加料個案」、「去邊都唔執房，之前（去）澳門做嘢2個禮拜都係唔執，淨係問fill（加）嘢，唔鍾意有人入去搞我啲嘢」。

網民提出其他可能性？ 樓主提1點斷定涉人為

有人提出其他可能性，猜測未必是「加料」，「有無諗過喺張枱抹得唔徹底，掃漏咗條毛，又或者第二啲物品唔知喺邊度黐咗條毛帶上枱面，杯蓋放枱面時咁啱放咗落條毛上面」，樓主指「我打開完個蓋係就咁擺枱面（蓋向下），可以排除空氣中有毛意外跌落去先，因為條毛係喺蓋入面」。至於有人詢問她有否和酒店反映，她則回覆「講嚟都無用，唔覺得佢哋會處理」。

（threads＠ruby0327）