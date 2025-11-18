路邊垃圾桶冒煙！煙民丟未熄滅煙蒂肇禍　網民憂火燭斥：虎門燒煙

部份路邊垃圾桶設有煙灰缸，而為免引起火警，煙蒂應要完全熄滅才放入。惟近日有女生近日在社交平台發文，指於街頭目睹有垃圾桶煙灰缸堆積大量煙蒂，而缸內有未完全熄滅煙蒂，因而導致冒煙。



片段引來網民批評涉事煙民自私，「班煙鏟食完都唔放過我」、「食煙都食得咁衰，整熄咗先抌落去呀嘛」，有人更稱「觀塘林則徐」、「虎門燒煙」。



垃圾桶煙灰缸堆積大量煙蒂，當中有煙蒂未完全熄滅，導致冒煙。（「threads＠cyc_1130」圖片）

「未熄滅煙蒂」被棄煙灰缸 垃圾桶冒煙

該女生在threads帳號「cyc_1130」發帖，並上傳影片和照片，可見街邊有垃圾桶的煙灰缸正不斷冒煙，而煙灰缸堆積大量煙頭，相信是有煙民將未有完全熄滅的煙蒂，直接棄置煙灰缸，繼而飄起煙霧。樓主目擊以上畫面，驚覺吸煙港人數量何其多，故稱「香港人真係好大壓力」。

垃圾桶煙灰缸堆積大量煙蒂，而煙灰缸正在冒煙。（「threads＠cyc_1130」影片截圖）

相信有煙民將未完全熄滅煙蒂直接棄置煙灰缸所致。（「threads＠cyc_1130」影片截圖）

網民憂致火警斥自私：成個火爐咁

許多網民擔憂會引致火警，批評個別煙民行為自私，「死都唔肯整熄支煙，明明只係一個一兩秒嘅動作」、「食煙都食得咁衰，整熄咗先抌落去呀嘛」、「班煙鏟食完都唔放過我」、「成個火爐咁」、「裝香咁款」、「辛苦啲清潔工人就真」。有網民發揮創意，形容是「觀塘林則徐」、「虎門燒煙」、「凱婷嘅份量」。

煙灰缸、煙蒂箱數量不足？ 網民咁睇

亦有留言指出或許是附近垃圾桶的的煙灰缸數量不足所致，「咁得呢度可以掉煙頭，又唔係一個人食到咁，仲想點？」、「如果係一個人嘅食量，就真係好大壓力啦」、「大圍火車站A出口都係咁，嚴重程度堪比核泄漏」，有熱心網民則表示，「我袋有水又咁啱見到呢啲情況通常都會去淋熄佢，見過唔少人唔捽煙頭就咁掟喺個兜度就走」。

（threads＠cyc_1130）