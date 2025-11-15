女兒為亡父取消電話合約　客服要求「機主親身嚟」 1句話被鬧黐線

親人仙遊，電訊公司仍要求由「本人」終止電話合約？有女生在網上分享經歷，指父親過世後為其處理後事，本想通過電訊商的電話客服終止亡父的合約，結果客服數次強調要「機主親身嚟」，她分別提出用死亡證代替，甚至問可否等合約到期「自動cut」，惟客服稱「會自動續約」。她氣得再打上熱線找另一名客服，「鬧爆佢先 cut 到個台」，無奈指自己仍正消化父親離世的傷痛，沒料到「仲要遇到個黐線嘅CS（客服）」。



不少網民分享經歷，指到門市處理同類事件，遠較打上電話找客服好，又希望事主可以「開名」，即公開相關公司名稱。



父離世cut電話台 客服：終止合約要機主親身嚟

有網民在Threads上舉辦「threads史上客人講過最X癲嘅說話」比賽，有女生分享經歷，其內容隨即在網上瘋傳。女事主指爸爸過身後，原想經電訊商電話客服終止爸爸的合約，她表明「機主個囡」的身份，因機主已過身的關係想「cut台」，未料客服竟回應「終止合約要機主親身嚟喎」。

問可否等完約？ 客服：會自動續約

事主重複表示爸爸已離世，改問可否提供死亡證作實，客服繼續回覆「唔得，終止合約要機主親身嚟」。她再改問如不終止合約，是否等到完約「佢係咪會自己 cut ？」，沒想到客服再答「唔會㗎，會自動續約」。女事主再重申機主已離世，「佢點可能自己 cut 到台」，問有沒有其他辦法？客服解釋「公司規矩係咁，無其他方法」。事主無奈地再打上熱線找其他客服，「鬧爆佢先 cut 到個台。爸爸走咗己經唔開心啦，仲要遇到個黐線嘅CS」。

事件引起熱議，網民鬧爆該名客服「淨係識答model answer嘅員工，無用」、「個CS黐線啫！我今日先搞完，有死亡證就可以cut，火化紙都OK 」、「你下次同佢講：咁我叫爸爸回魂搵你整，畀你個全名我方便搵你」。

網民分享經歷 質問客服「係咪要攞盅骨灰上去」

網民分享類似經歷，部份人順利處理，「我上星期幫我老豆整，去門市整，死亡證+打洞身份證，寫個終止合約及豁免申請就整好」、「我幾年前阿爸走咗，帶齊文件直接落門市同佢講。個哥仔好熟手，填form影印，搞完仲講左句sorry for your lost，真係有心」。但不少人和女事主一樣鬧得一肚子氣，「同樣遇過，我問CS叫咩名，對話係咪已經錄緊音。佢俾咗個名同答咗係之後，我就問佢『係咪我要攞盅骨灰上去同佢哋去cut先至得』，佢呆咗1秒，先發現自己好似真係講錯嘢」、「同你差不多，年年幫老豆搞寬頻續約都要勞氣。次次CS都會話叫本人接聽，我次次都要同佢講你睇番電腦record，我老豆聾啞人士，佢授權咗俾我傾」。

網民建議到門市處理

有網民指，為過世親人處理合約問題，到門市處理比打上客服好，「直接去門市搞，因為要門市經理去搞，CS 係做唔到」、「其實你帶住先人身份證 + 死亡證去是但一間分店。直接同職員講要cut照常理就做到，打去 CS 未必幫到你，但分店職員面對面處理文件就應該無問題（利申， 家人做分店職員） 」。

樓主未有公開電訊商名稱，網民則表示「呢啲公司值得開佢」、「呢啲真係有發生過嘅唔使驚佢可以照開名佢唔會告到你入」、「可能係個別電訊公司問題， 建議你同電訊管理局投訴」。

