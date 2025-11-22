行人路踩滑板！觀塘短褲男無視途人左穿右插　目擊者：差啲撞到人

無視途人在行人路玩滑板，實在自私！有網民在社交平台貼片公審，指目睹觀塘有短褲男在鬧市踩滑板，但行人路滿是途人，亦有排隊「人龍」，對方險些撞到人亦不願收起滑板，如玩「障礙賽」。網民紛紛斥責短褲男，「好心就咪鬼喺咁多人嘅街踩啦」、「踩嗰個窒吓窒吓又辛苦，途人要避你又辛苦」、「細路仔喝唔住都無咁X嬲，大人咁樣做真係好X街」。



短褲男在行人路踩滑板，左穿右插險撞路人被公審。（「threads＠ktic193」影片截圖）

行人路踩滑板「左穿右插」

目擊者在threads帳號「ktic193」上傳影片，不滿稱：「人多路窄，踩少陣會死？」影片所示，1名揹背囊男子正在鬧市踩滑板「左穿右插」，但行人路狹窄且途人眾多，又有排隊「人龍」。短褲男中途被迫停下讓路，之後繼續踩滑板，險些撞到迎面而來的途人，對方被迫退讓至馬路邊緣。

行人路狹窄且途人眾多。（「threads＠ktic193」影片截圖）

揹背囊的短牌男在行人路踩滑板左穿右插。（「threads＠ktic193」影片截圖）

目擊者：爭啲撞到人 斥如玩障礙賽

樓主補充，該短褲男「爭啲撞到人」，一度彎下身拿起滑板，以為他想每起滑板，詎料對方繼續踩如玩「障礙賽」，狠斥「要啱時間啱地方去踩」、「如果條路無人，踩無問題」，提醒對方往後不要在人多擠迫地方踩滑板，貼出片段望男子或其親友知悉。

前方迎來一名男途人，男子差點撞倒對方。（「threads＠ktic193」影片截圖）

男途人因為男子被迫退讓至馬路邊緣。（「threads＠ktic193」影片截圖）

網民批自私：好心咪鬼喺咁多人嘅街踩啦

許多網民批評短褲男自私，「細路仔喝唔住都無咁X嬲，大人咁樣做真係好X街」、「觀塘呢條路本身勁窄加多人，又多人推車送貨，有時迫到個人出馬路」、「好心就咪鬼喺咁多人嘅街踩啦」、「踩嗰個窒吓窒吓又辛苦，途人要避你又辛苦，拎起塊板行快步，喺前面無咁多人個位踩好過啦」；有留言覺得樓主不應事後公審，「走去X佢啦，影得嚟都X完啦」。

（threads＠ktic193）