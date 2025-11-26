男子騎單車落扶手電梯　下秒失足連人帶車滾下去　網民：自作自受

攜帶單車應使用升降機而非扶手電梯！網上流傳1段閉路電視片段，1名男子打算乘搭扶手電梯往下層，但他竟然騎着單車進入，致連人帶車滾下電梯。網民紛紛嘲諷，「戇X到極點」、「自作自受」、「以為自己係單車特技人咩」，斥責「落個車都懶」、「如果扶手電梯前面有其他人就真係被佢累死」。



網上流傳1段閉路電視片段，1名男子打算乘搭扶手電梯往下層，但他竟然騎着單車進入。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有網民於facebook群組「車cam L（香港群組）」發佈1段閉路電視片段，配文寫道「我有路權唔使你理」。影片見到，事發於11月10日下午3時許，1名男子騎着單車進入扶手電梯，但他竟然未有下車，而是選擇邊坐在單車上，邊用左手扶着電梯。

男子騎單車下扶梯 下秒連人帶車滾下去

單車男由於雙腳未有完全貼着梯級站立，隨着扶手電梯往下行，最終失足人仰車翻滾下電梯。數名途人聞聲快步前去查看，1名男途人趕忙跑下電梯協助，畫面見到單車男下到地面時，可自行站立。

男子騎着單車進入扶手電梯。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

男子開始失平衡。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

男子連人帶車滾下電梯。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

+ 1

網民：真的好彩前面無人

影片引來網民留言批評單車男，「我有踩單車都唔幫條友，真的好彩前面無人」、「落車推呀！成個細路咁，死都要坐住部單車」、「咁大架單車，就算落車都危險啦，仲要唔落車，我以為佢係想玩花式單車咁直接揸落去」。

亦有網民表示，「商場應該叫條單車X賠錢！」、「整爛條梯，大家冇得用阻礙別人，賠錢維修費」、「成班人無一個識撳停部電梯」。