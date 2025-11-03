單車友馬路踩車揚手切線　私家車疑收掣不及撞至滾地　影片惹熱議

無論在馬路踩單車還是駕駛汽車，都需要注意安全，多留意身邊環境。網上流傳兩段影片，多名單車友於馬路上踩單車，車隊原一同於左線前進，隨後隊頭1名穿白色單車服的單車友揚手，示意後方駕駛者他們會轉向右線，惟右線1輛私家車疑似收掣不及，邊響咹邊撞向白衣單車友，被撞者於馬路上翻滾後能自行坐起，車隊眾人不滿怒罵私家車司機。



影片引來熱議，網民紛紛批評單車友「其實左線又唔係有車，佢無啦啦過右線做咩呢？」、「個個踩公路單車覺得自己踩緊環法咁」、「揸車cut線都要畀油怕撞啦，路權X你憑咩X嘢判斷你可以安全cut線啊」，也有網民批評私家車司機指，「司機入硬危駕，前面有單車喺隔籬線，要醒水減速過啦」。



網上流傳影片，有單車友在馬路踩單車被私家車撞到。影片見到，隊頭白衣單車友在轉向右線前，曾揚手示意。（Threads@22ocooperowen）

有港男於Threads轉載兩段單車友拍攝的影片，11秒影片見到當時有多名單車友一同在馬路左線上踩單車，片主在車隊後方，隊頭1名穿白色單車服的單車友揚手，示意後方駕駛者他們會轉向右線，惟右線1輛私家車疑似收掣不及，邊響咹邊撞向白衣單車友，單車友們紛紛爆粗怒罵「黐X線」、「X街」，白衣單車友於馬路上翻滾後能自行坐起，片主着眾人先在路邊停下。

單車友馬路踩車切線 遭私家車撞至滾地

另一段26秒影片的片主在車隊前方，有單車友大叫警示有車，白衣單車友回頭一看，未及反應就被私家車撞到。片主隨後連同其他單車友在路邊停下察看情況，並指私家車車速「哇好XX快喎」，其他人回應道「睇唔到呀，嗰下佢」、「睇唔到呀，太早呀」。

後方私家車駛至，疑收掣不及撞到白衣單車友。（Threads@22ocooperowen）

白衣單車友被撞至於馬路上翻滾。（Threads@22ocooperowen）

樓主斥單車友：霸X咗1條線都未夠呀？

樓主於帖文批評，「成班單車X已經霸X咗1條線都未夠呀？仲要死X過去右線！X，搏俾人撞賠保險金呀？」，並擔心私家車司機有機會被告負全責。

另1段影片見到，白衣單車友聽到有車警示後，曾扭頭察看身後。（Threads@22ocooperowen）

網民：佢無啦啦過右線做咩呢？

不少網民留言批評單車友，「單車唔係要單排行車嘅咩？又唔係比賽，玩咩車群啫？仲要左扭右扭」、「所有嘅路都係佢哋嘅，你唔需要知唔需要問」、「因為單車有路權」、「其實單車X真係要立法強制考咗車牌先可以使用公共車道」、「我覺得最恐怖係班友跟咗個leader頭都唔望就一齊挨埋去右線，差啲打bowling」、「淨係碌落地執身彩啦，下次就遲7日返屋企㗎啦」。

有疑似涉事車隊單車友留言表示，轉右線是因為「準備前邊入迴旋處」，但有網民指出「我見有其他單車人話個迴旋處成公里之後，根本唔使咁早抽定去右邊」。

網民指私家車司機應「醒水減速」

有網民批評私家車司機也有錯，「確實係私家車錯喎，就算單車霸住右線，都唔代表架私家車可以罔顧生命，唔睇前路，亂咁撞人㗎喎」、「殺人咩，打晒手勢轉晒線仲衝上嚟撞，個牌邊到換返嚟？」。不過有網民認為，「架私家車已經完全偏右捱近壆，明顯已經扭右軚避單車X」、「點讓啊，舉完手就轉右，又唔望下先，部車急煞都收唔切啦」、「伸手cut線唔夠3秒就炒車，睇嚟本身都根本唔夠足夠距離」。

片主隨後連同其他單車友在路邊停下察看情況，並指私家車車速「哇好XX快喎」。（Threads@22ocooperowen）

踩單車無單行前進罰2,000元 危駕可判監3年

根據香港法例第374G章《道路交通(交通管制)規例》第51條，在道路上騎單車或三輪車或掌管人力車的人，除超車時，須以單行前進。任何人無合理辯解而違反條文或規定，即屬犯罪，可處第1級罰款（2,000港元）。

根據第374章《道路交通條例》第37條，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪。一經循公訴程序定罪，可處第4級罰款（2.5萬港元）及監禁3年；一經循簡易程序定罪，可處第3級罰款（1萬港元）及監禁12個月。