港鐵車廂開大食會？一家大細分享零食被拍片公審　網民：罰錢啦

坐港鐵要遵守規則，在車廂內不可飲食。有港男在網上發布影片，見港鐵車廂內有一家大細乘客，圍圈站在一起，其中有人手持大袋零食，他們肆無忌憚地輪流伸手，不斷從袋中抽出零食放入口中，恍如開大食會般，港男覺得離譜，於是拍片公審。不少網民也鬧「食到成車污糟」、「罰錢啦」、「遲啲天氣再凍啲，帶個電飯煲落嚟打邊爐𠻹」。



有港男在Threads上發片，嘲諷「喺港鐵開大食會，係常識吧」。從影片可見，港鐵車廂有一群人，有大媽、兩名男童，還有兩名婦人。他們圍圈站在一起，大媽與婦人一起手持一大袋零食，袋口大開，各人不斷伸手入內取出類似薯條的零食放入口中，港男不滿於是拍片在網上公審。

港男拍片公審車廂開大食會

不少網民看過影片也認為離譜，「食到成車污糟」、「咁對住個禁止飲食牌都視若無睹，真係無言」、「食少陣會死」、「無文化」、「遲啲天氣再凍啲，帶個電飯煲落嚟打邊爐𠻹」。有人笑言禁止飲食牌「只是不准吃漢堡包及飲汽水，食其他嘢無問題」。

他們在車廂內食旁若無人地食零食，而他們頭上正有不准飲食的標誌。（Threads@gaojin.1989影片截圖）

網民認為要向職員投訴

有人認為樓主不應只是拍片，「我喺現場，我會行埋去指住個不准飲食嘅貼紙」、「指住上面個圖，同佢哋講港鐵（香港這邊）不准飲食。拍片有咩意思呢？有時間可以跟手搵職員，佢哋有職員身份，佢哋有責任處理」。

根據港鐵附例，任何人不得在已付車費區域內飲食，違反規例可被罰款2,000元。