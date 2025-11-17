港鐵車廂開大食會？一家大細分享零食被拍片公審 網民：罰錢啦
撰文：喬納森
出版：更新：
坐港鐵要遵守規則，在車廂內不可飲食。有港男在網上發布影片，見港鐵車廂內有一家大細乘客，圍圈站在一起，其中有人手持大袋零食，他們肆無忌憚地輪流伸手，不斷從袋中抽出零食放入口中，恍如開大食會般，港男覺得離譜，於是拍片公審。不少網民也鬧「食到成車污糟」、「罰錢啦」、「遲啲天氣再凍啲，帶個電飯煲落嚟打邊爐𠻹」。
有港男在Threads上發片，嘲諷「喺港鐵開大食會，係常識吧」。從影片可見，港鐵車廂有一群人，有大媽、兩名男童，還有兩名婦人。他們圍圈站在一起，大媽與婦人一起手持一大袋零食，袋口大開，各人不斷伸手入內取出類似薯條的零食放入口中，港男不滿於是拍片在網上公審。
港男拍片公審車廂開大食會
不少網民看過影片也認為離譜，「食到成車污糟」、「咁對住個禁止飲食牌都視若無睹，真係無言」、「食少陣會死」、「無文化」、「遲啲天氣再凍啲，帶個電飯煲落嚟打邊爐𠻹」。有人笑言禁止飲食牌「只是不准吃漢堡包及飲汽水，食其他嘢無問題」。
網民認為要向職員投訴
有人認為樓主不應只是拍片，「我喺現場，我會行埋去指住個不准飲食嘅貼紙」、「指住上面個圖，同佢哋講港鐵（香港這邊）不准飲食。拍片有咩意思呢？有時間可以跟手搵職員，佢哋有職員身份，佢哋有責任處理」。
根據港鐵附例，任何人不得在已付車費區域內飲食，違反規例可被罰款2,000元。
大媽港鐵車廂將嬰兒放地上 聞腳丫影片瘋傳 網民鬧：當自己屋企港鐵有臥鋪？西鐵男躺平獨霸4人座位 網民怒斥：呢度唔係你屋企餐蛋治驚見「昆蟲」！港男吃了半隻感嘔心 店員這樣回應怒公審推輪椅婆婆上巴士！女車長1原因無法落板 阿伯怒罵：叫你落就落