柴灣單車這樣切線片瘋傳！女司機怒罵：黐X線　網民鬧：害人害己

撰文：喬納森
在馬路踩單車還是駕駛汽車都要注意安全。近日有段「車cam」片在網上瘋傳，有女司機駕駛私家車，在柴灣新翠花園外進入迴旋處時，本來在左邊的單車男，連望都沒有望就突然切向右邊線，在極近片主的位置切入，片主要急煞才避免撞到單車男，她駛經單車男時鬧他不顧交通情況。不少網民認為單車男過分，「望都唔望，勁」、「這樣踏單車，好快報到！」、「呢啲人老馮自私踩車，害人害己，正X街」。
有港女在Facebook群組「車cam L（香港群組）」中發片，指在11月14日下午4時許，駛經柴灣新翠花園外的迴旋處。從影片可見，在進入迴旋處前，片主左邊有單車男在左線，但他連望都沒有望，突然切向右邊線，在與片主的車前極近位置切入，片主立即急煞以免撞到單車男，她不禁「爆粗」，「嘩，X你，撞死你呀，黐X線」。而她之後駛經單車男時，罵他「阿叔，你過線都睇車丫」。
單車男危險切線 網民：好快報到
影片引來不少網民熱議，「望都唔望，勁」、「這樣踏單車，好快報到！」、「你砵佢證明你睇到佢，所以佢好安心咁過」、「可能連車牌都冇，筆試都未考，道路標誌，過線都未必識，又冇第三者保險，但就可以踩出馬路，佢哋真係無敵」。
網民建議：單車踩馬路要攞牌
有人建議「踩馬路唔緊要，但可唔可以快啲立法單車踩馬路要同車輛一樣要有三保，同埋可識別嘅車牌？呢啲XK完全無責任嘅」，有人表示有類似經歷，「試過佢同這個方向由長命鈄落嚟，我喺迴旋處行緊，佢讓線直衝出迴旋處，我幾乎撞到佢，佢竟然中指我，唔係後面另一路權say sorry，同埋同車有客戶，我真係落車X爆佢」。
