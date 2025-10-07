窮遊？2少女攜外食到麥當勞霸位開餐　遭食客鬧爆：好多人等緊位

再有旅客窮遊香港？有港人於社交平台發文，指目睹2名少女攜帶外來食品到麥當勞，更離譜的是「但係佢哋食緊0樣（係）麥當勞嘅嘢食」，加上當時店內有不少人正等候座位，她不滿2人未有光顧下卻霸佔座位「開餐」，於是貼圖公審 。



有網民斥責2女行為缺德，「無錢好心唔好嚟啦」、「人哋交租、人工、燈油火蠟樣樣都係錢，佢哋霸住個位嘆冷氣，咁樣會影響人哋做生意」、「窮咪儲夠錢先去，而唔係用行乞式旅遊，玩得唔開心又帶俾人麻煩」、「人哋唔趕你都要有羞恥心啦大佬」。



有2名女子攜帶外來食品到麥當勞，卻在未有光顧下霸佔座位「開餐」被公審。（「threads＠yoyo.yeung_」圖片）

有網民於10月1日在Threads發帖，公審2名女子攜帶外來食品到麥當勞用餐。相中所示，2名女子手上分別拿着麵包和牛奶，而桌上則擺有1盒4個裝的麵包，1包印有「新疆牧場」的牛奶，以及1盒疑似醃製雞腳，當時店內有不少人正站立等位。

2女子攜外來食品到麥當勞開餐

樓主指相中2名女子「坐（埋）同一張凳」，不滿稱「但係佢哋食緊0樣（係）麥當勞嘅嘢食」，因此質疑「窮遊都食唔起麥當勞，何必要咁辛苦呢？」，又指出「附近仲要有好多人等緊位」，她看不過眼對方霸佔店內座位「開餐」卻未有光顧，遂貼圖公審。

網民不滿2名女子到麥當勞吃外來食物，卻沒有任何消費。（非涉事店鋪，資料圖片）

網民齊鬧衰：無錢好心唔好嚟啦

許多網民紛紛批評2女行為，「留意到佢哋食緊嘅嘢應該都係大陸買過嚟」、「汽水都唔買杯」、「人哋交租、人工、燈油火蠟樣樣都係錢，佢哋霸住個位嘆冷氣，咁樣會影響人哋做生意」、「其實可以去公園野餐，做乜霸X住人哋啲位」、「窮唔緊要，唔好cheap。可以企（喺）街食，唔好入人哋餐廳食咁核突」、「我無錢都唔會去旅行，俾人睇到個寒酸樣好受咩」。

「窮遊」無問題 不應方便自己影響他人

有留言表示並非不體諒「窮遊」，前提是不應為方便自己而影響他人，「人哋唔趕唔等於件事係合理，人哋唔趕你都要有羞恥心啦大佬」、「張圖見現場已經迫滿晒人，就唔應該再喺度食外帶食物」、「我窮遊買個麵包會喺公眾地方食，食完保證清好啲垃圾先走」、「佢哋食完有無收拾啲垃圾」、「只要佢哋肯自動自覺清潔自己帶嚟嘅垃圾就無問題啦，要人哋職員清理外來食物，玩爛個遊戲規則，受苦都係自己」。

（threads＠yoyo.yeung_）