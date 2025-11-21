大埔外賣擔擔麵夾起大塊「腐竹」　咬啖揭是這東西極嘔　後續曝光

食店食物衛生很重要。有港女在大埔1間食店叫了擔擔麵外賣，開始吃時夾起一大條物體，她以為是「腐竹」，試咬一啖想確認一下是不是腐竹，才發現竟是一大條廁紙，實在嘔心至極。她事後曾致電店家沒人聽電話，向外賣平台投訴又無回覆，於是決定向食環署舉報。不少網民也感恐怖，「今鋪真係雲呑」、「見到都毛管戙呀，點樣可以整嚿廁紙喺度呀大哥」。



樓主夾起一大條物體，她以為是「腐竹」，試咬一啖確認，才發現原來是一大條廁紙。（Threads@gigichan9289）

擔擔麵夾出「腐竹」 咬啖發現原來是廁紙

有港女在Threads上發相，大呻在11月13日晚上，在外賣的擔擔麵內夾出大條廁紙的「極差極嘔心體驗」。相片見樓主夾起了一大條長長的廁紙，廁紙已染上啡色湯汁，令樓主以為是「腐竹」，但她想到擔擔麵不應有腐竹，「初初真係完全冇諗過，會有咁大張廁紙喺入邊，我仲幫佢諗藉口，可能唔小心擺咗腐竹落去」，樓主於是咬了一口查證是否腐竹才發現是廁紙，讓她最後沒有晚餐可食，亦沒有胃口再食晚餐。

有網民留言，「望咗好多次都覺得係腐皮」。（資料圖片）

網民大表嘔心：點樣可以整嚿廁紙喺度呀

不少網民看到帖文也鬧離譜，「見到都毛管戙呀，點樣可以整嚿廁紙喺度呀大哥」、「吸晒啲湯入晒味，唔覺意當腐竹食都唔出奇」、「望咗好多次都覺得係腐皮」、「廁紙，然後啲湯又係偏啡色……well」、「話係厠紙，仲要咁長，諗起都想嘔」、「陰公⋯⋯好彩冇食落口」。有人建議「請報食環，做下善行，避免有下一位受害者」。

