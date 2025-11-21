女生買指甲油獲店員推介「師奶色」 　自揭真相極尷尬　網民笑爆

不少貪靚人士愛塗指甲油或美甲。有香港女生在網上分享搞笑經歷，指購買指甲油時，店員向她推介一款「師奶色」的指甲油，令她心中不敢暗揣「我個樣係咪好師奶」，過了3秒，她才想到是店員應該在介紹「撕拉式」指甲油。不少網民覺得搞笑，「我仲諗師奶色係咪鮮紅色」、「未睇最後果句仲想話個姐姐倒米」、「男仔用，哥師奶式」。



港女子獲店員推介「師奶色」指甲油，令她大感尷尬。（網上圖片）

買指甲油獲推介「師奶色」

樓主在Threads上發文，指有天去買指甲油，當她正在挑選時，店員向她推介「呢啲係『師奶色』嚟㗎好方便」。她心想「乜顏色都有分師奶色同後生女色？」，更暗揣是否自己的樣子似師奶。後來她再想了一想，才發現店員所指的「師奶色」，其實是指「撕拉式」指甲油，清除指甲油時可全塊撕下來，十分方便。

網民笑店員倒米，「聽到都唔想買」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

網民：師奶色係咪鮮紅色

帖文引來不少網民爆笑，「我仲諗師奶色係咪鮮紅色」、「一見到你講『師9色』，我就心喺度諗緊究竟邊啲色係『師9色』呢？係咪好sharp嗰啲係『師9色』，後來睇到尾笑鬼死」、「男仔用，哥師奶式」、「靈堂（靈糖）可樂」。有人笑言店員倒米，「聽到都唔想買」、「未睇最後果句仲想話個姐姐倒米」、「通常我會叫佢做『搣得甩指甲油』，正式啲就叫『可撕式』」。

（Threads@yuwaitinggg）